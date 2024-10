Maica al suo ingresso nella Casa del Grande Fratello è stata chiara: non utilizza il bagno senza prima pulirlo!

È stata più che chiara Maica, la concorrente spagnola del Grande Fratello spagnolo ospite da noi per una settimana. Non appena arrivata la modella ha fatto sapere che non utilizza il bagno senza prima pulirlo. “La candeggina è mia amica”, ha raccontato.

Grande Fratello, Maica non utilizza il bagno senza prima pulirlo

Ieri sera nella Casa del Grande Fratello ha fatto il suo ingresso la concorrente Maica Benedicto. Ma non sarà una partecipante ufficiale come tutti gli altri, dato che arriva dal Gran Hermano ed è protagonista dello scambio con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

Fin dal suo arrivo Maica Benedicto è stata chiara. La sua parola d’ordine è “pulire” e avere la casa splendente e in ordine. Ha ammesso che è “ossessionata dalle pulizie” e di conseguenza ha messo in guardia i gieffini.

Poco dopo la puntata del Grande Fratello, Maica si è subito resa disponibile e mentre apparecchiava la tavola, mentre chiacchierava con Iago proprio sulle varie pulizie da fare. A un certo punto alla conversazione si è aggiunta Jessica che ha chiesto alla neo arrivata se dovesse andare in bagno. Lei ha ammesso di sì: “Ho bisogno di pulire prima”.

LEGGI ANCHE: Veronica Peparini e Andreas Muller insieme in un nuovo spettacolo

Con la sua solita ironia Jessica le ha spiegato che i bagni sono molto sporchi, lasciando un po’ perplessa la concorrente ospite del Grande Fratello.

Maica spiegando che è ha letteralmente paura dello sporco e le risposte di Jessica e Iago facendomi schiattare dal ridere #GrandeFratello pic.twitter.com/IOM17QOzZm — (@Menefreghista97) October 21, 2024

Ma a quanto pare Maica non si è fatta intimorire dalle parole dei coinquilini del Grande Fratello, come rivelato da Luca Calvani: “La nuova arrivata ha detto che la verdura va lavata con il bicarbonato. Poi è andata in bagno, ha buttato la candeggina e Iago si è messo i guanti e l’ha aiutata a pulire il bagno”.

Luca racconta a Javier e le NonELaRai che Maica vuole lavare la verdura con il bicarbonato e poi ha iniziato a pulire il bagno con la candeggina assieme a Iago



Alla Reina sono bastati pochi minuti per inorridirsi per il lerciume che c’è in quella casa #grandefratello pic.twitter.com/56yxZy6AwW — (@zabetta97) October 22, 2024

Maica: “La candeggina è mia amica”

Ma non solo, ci sono stati altri momenti che hanno visto Maica protagonista non appena arrivata nella Casa del Grande Fratello. La concorrente del reality spagnolo si è subito messa a pulire in cucina, tra gli sguardi increduli dei suoi compagni, che probabilmente non si aspettavano una reazione simile.

2 horas en la casa le han valido para que esa cocina parezca otra , super Maica , movilizo a varios chicos 😂#GH21O #GrandeFratello pic.twitter.com/2ZlJzWlAs7 — (@_Mirando_) October 22, 2024

In quest’altro video sempre Maica si è offerta di pulire la cucina, dato che gli altri dovevano mangiare.

Le dicen a Maica que primero comen y luego limpian



Maica: Ah, no, mientras vosotros cenais yo limpio. Trabajo en equipo SOMOS GRANDES FRATELLOS JAJAJAJAJAJAJA 😂👏🏻#GrandeFratello #GH210 pic.twitter.com/FbYu8paYyy — (@tvrealitiesx) October 21, 2024

Insomma sarà una settimana intensa per i concorrenti del Grande Fratello in compagnia di Maica. Una settimana ricca di… pulizie. Ne vedremo delle belle!