Lunedì 21 ottobre è andata in onda su TV8 e Sky Uno la prima puntata della nuova edizione di GialappaShow, in cui abbiamo conosciuto, tra le nuove imitazioni, quella di Stefano De Martino.

Il Mago Forrest e la Gialappa’s Band sono tornati col botto con la nuova edizione di GialappaShow, che ha presentato subito tutta una serie di sorprese inedite.

Tra gli highlights della prima puntata spicca senza dubbio il duetto tra Laura Pausini, co-conduttrice per una sera, e l’Annalaisa di Brenda Lodigiani. Questo siparietto ha conquistato il pubblico e i social.

Tra le novità dell’edizione, non possiamo poi citare una nuovissima imitazione. La gang del GialappaShow non poteva lasciarsi sfuggire il nuovo volto fisso di Rai 1, che giorno dopo giorno sta avendo sempre più successo. Stiamo ovviamente parlando di Stefano De Martino, alla conduzione di Affari Tuoi, ereditato da Amadeus, dopo il suo trasloco sulla Nove.

Ad occuparsi dell’imitazione è Gigi (Luigi Esposito) di Gigi e Ross, legato al conduttore dal programma Made in Sud. Il duo comico, infatti, ha presentato lo show arrivato su Rai 2 per diversi anni, passato in un secondo momento sotto l’ala di De Martino.

Ad un certo punto della puntata, ha fatto il suo ingresso Gigi nei panni di Stefano, fingendo di trovarsi ad un nuovo appuntamento con Affari Tuoi. È saltata subito all’occhio l’imbottitura posteriore dei pantaloni, per simulare il fondoschiena dell’ex ballerino.

Il finto De Martino ha ringraziato lo studio ed il pubblico, ricordando subito il successo di ascolti registrato dal programma. A quel punto ha pensato bene di frecciare Amadeus:

“Il 27%! Volevo salutare il mio grande collega e predecessore Amadeus. Amadé se vuoi uniamo gli ascolti e facciamo il 30!“

Nel suo sketch, dopo aver finto confusione per tutti i programmi che conduce, ha citato anche Indietro Tutta di Renzo Arbore e a qualche punto l’imitazione di Stefano De Martino ha tenuto a fare una precisazione:

“Non cominciamo a dire che sono il nuovo Renzo Arbore. Stefano De Martino non è il nuovo Renzo Arbore, ma è Renzo Arbore che è il vecchio Stefano De Martino.“