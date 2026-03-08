Il ritrovamento del corpo di un dipendente storico nella villa del vicepresidente

Torino: all’interno della prestigiosa residenza di Marco Lavazza, vicepresidente del colosso del caffè, i primi soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di cinquantacinque anni. La vittima risponde al nome di Ronald Adarlo, una figura storica all’interno della proprietà che svolgeva con dedizione le mansioni di giardiniere e custode da moltissimo tempo.

L’allarme è scattato precisamente intorno alle 17:30, quando la centrale operativa di Azienda Zero ha inviato d’urgenza un’ambulanza del 118 verso l’abitazione signorile. Nonostante il tempestivo arrivo del personale sanitario, i medici hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo poiché ogni tentativo di rianimazione è risultato purtroppo vano. Sul luogo del ritrovamento sono giunti immediatamente anche i carabinieri del comando provinciale per avviare i primi rilievi scientifici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Gesto estremo o drammatico incidente?

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo ma sembrano concentrare la loro attenzione su due piste principali che escluderebbero il coinvolgimento di terze persone. Gli investigatori valutano con estrema cautela sia l’ipotesi di un gesto estremo sia quella di un drammatico incidente sul lavoro avvenuto durante lo svolgimento delle mansioni quotidiane. Sarà fondamentale attendere l’esito dell’esame autoptico disposto dalla Procura per chiarire se un malore improvviso possa aver causato una caduta fatale o altre complicazioni mediche decisive.

La famiglia Lavazza ha voluto manifestare pubblicamente il proprio cordoglio attraverso un comunicato ufficiale intriso di sincera commozione per la perdita di un collaboratore fidato. “Marco Lavazza e la sua famiglia esprimono il loro profondo dolore e sgomento per la tragica fatalità che ha cagionato la scomparsa del signor Ronald Adarlo”, si legge testualmente nella nota diffusa agli organi di stampa. I proprietari hanno descritto la vittima come una persona cara e parte integrante del nucleo familiare, garantendo inoltre la massima trasparenza durante le indagini.

“Assicuriamo piena collaborazione per chiarire le circostanze di quanto avvenuto e siamo vicini ai familiari in questo momento di sofferenza”, conclude il messaggio della proprietà Lavazza. Resta ora il compito difficile per le autorità di mettere insieme i pezzi di questo tragico puzzle.

