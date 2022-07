La smentita di Gianfranco Apicerni

Non si fa che parlare in queste settimane della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi e di tutti i retroscena (veri o presunti) spuntati dopo l’ufficialità. Nei giorni scorsi è emerso un gossip riguardante Noemi Bocchi. La presunta nuova fiamma di Totti, pare sarebbe stata vicina in passato a Gianfranco Apicerni, ex volto di Uomini e Donne e oggi postino di C’è Posta Per Te. Novella2000.it ha ripreso il pettegolezzo, riportando una sua intervista che sarebbe comparsa su un noto settimanale.

Non ci sarebbe motivo di credere alla cattiva fede del giornale in questione. L’ex tronista del dating show nella giornata di ieri è intervenuto sui social. Con una nota ufficiale ha smentito di aver rilasciato determinate dichiarazioni alla rivista in questione. Lo stesso Gianfranco Apicerni ha confermato però la relazione passata (oltre 10 anni fa) con la Bocchi. Questo il suo commento sui propri canali social: “Martedì 19 luglio un settimanale televisivo ha strillato in cover e pubblicato un pezzo interno con dei virgolettati (mai rilasciati) riguardo alla mia passata relazione sentimentale con Noemi Bocchi (che risale a più di 10 anni fa)”.

Si legge nella storia pubblicata su Instagram da Gianfranco Apicerni nelle scorse ore. A riguardo ha ancora aggiunto: “Lo stesso giorno e i giorni a seguire la notizia è stata ripresa da tanti siti e quotidiani online. Tengo a precisare che, nel rispetto della privacy mia e di altri, ho fermamente rifiutato l’intervista al periodico e che le parole che appaiono virgolettate non sono assolutamente da attribuirsi a me. Sto valutando al riguardo di intervenire nelle sedi opportune”.

Queste dunque le parole di Gianfranco Apicerni sulla questione. Secondo quanto detto non avrebbe mai rilasciato queste dichiarazioni. Novella2000.it si dice chiaramente è a disposizione nel caso volesse intervenire con una rettifica e spiegare la sua versione dei fatti.

