L’eliminato del 14 febbraio 2022 è Gianluca Costantino

Oggi, 14 febbraio 2021, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. In nomination sappiamo esserci Antonio Medugno, Gianluca Costantino e Kabir Bedi. Chi è uscito? Prima di rivelarlo il presentatore è partito con un altro argomento, ovvero alcune incomprensioni tra Delia Duran e Jessica Selassié per quanto riguarda Barù. La Duran, in seguito, ha avuto un confronto con Alex senza sapere che entrerà in Casa. Ma non solo. Poco dopo abbiamo visto in studio l’arrivo di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, i quali presto diventeranno genitori per la prima volta.

Scontro molto acceso, in seguito, tra Katia Ricciarelli e Manila per quanto riguarda delle frasi della se onda nei confronti della prima sulle nomination. Ma non soltanto. Clizia e Paolo sono entrati nel giardino della Casa per parlare d’amore, visto che oggi è San Valentino, a tutti i concorrenti. Ecco, quindi, arrivati al momento cruciale. Alfonso chiama i tre vipponi a rischio eliminazione al centro del salone. Finalmente arriva la busta nella mani del presentatore. Dopo qualche attimo di tensione capiamo che il primo a salvarsi è Kabir. Rimangono, quindi, Gianluca Costantino e Antonio Medugno. A questo punto un’altra pausa per concentrarsi sul rientro in Casa di Alex Belli e la reazione di tutti gli inquilini.

L’appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, poi, è proseguito con un piccolo scontro tra Delie e Lucrezia, ma anche di un tentativo di chiarimento tra Nathaly e il suo ex compagno. Ma torniamo agli eliminati. Ad abbandonare per sempre la casa del GF è stato Gianluca Costantino. Il televoto, infatti, ha voluto salvare Kabir con il 51% dei voti, Antonio Medugno con il 33% e, infine, Gianluca con soltanto il 16%. Questo ha decretato la sua uscita.

Per vedere tutta la puntata potete andare su Mediaset Infinity.

