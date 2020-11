Chi sono Gianluca Epifani e Sitara Rapisarda di Matrimonio a prima vista 2020?

Conosciamo meglio chi sono Gianluca Epifani e Sitara Rapisarda, una delle coppie di Matrimonio a prima vista 2020: età, lavoro e Instagram. Inoltre vediamo il loro percorso nel programma e il motivo per cui gli esperti li hanno messi insieme per l’esperimento sociale.

Chi sono Gianluca Epifani e Sitara Rapisarda

Una delle coppie di Matrimonio a prima vista 2020 è formata da Gianluca Epifani e Sitara Rapisarda. Scopriamo meglio chi sono questi due ragazzi in base alle informazioni su età, lavoro, provenienza e Instagram.

Gianluca Epifani ha 30 anni di età, vive a Firenze e nella vita come lavoro è un concept artist in digitale. Durante il casting ha detto che per lui amore è condivisione, supporto e soddisfazione.

Sitara Rapisarda ha 29 anni di età, vive a Roma e nella vita il suo lavoro è quello di cassiera in un ristorante del centro della capitale. Prima della pandemia viveva da sola, ma poi ha scelto di tornare dai suoi genitori. Al casting si è definita decisa e a tratti irascibile. Crede che quella del programma sia l’unica occasione per sposarsi e spera davvero che sia la sola e unica.

Gianluca e Sitara a Matrimonio a prima vista 2020

Siamo ad una nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Il team di esperti anche questa volta ha selezione tre coppie e sono queste:

Per l’edizione 2020 di Matrimonio a prima vista i casting si erano svolti come di consueto e gli esperti erano arrivati alla formazione delle coppie, poi la pandemia ha bloccato tutto. Una volta ripartita la “vita”, le coppie sono state richiamate, ma tra queste una non era pià disponibile, stiamo parlando di quella formata da Maddalena e Luca. La ragazza, lavorando in una struttura sanitaria, ha deciso di rinunciare all’esperienza e continuare nel suo lavoro, poiché adesso più che mai c’è bisogno di tutto l’aiuto necessario in campo medico. Per questo motivo a Matrimonio a prima vista 2020 sono stati scelti Gianluca Epifani e Sitara Rapisarda.

Il percorso nel programma

Chiamati in extremis dopo il lockdown, Gianluca e Sitara hanno accettato di partecipare e quindi hanno dato la notizia a parenti e amici. Purtroppo per il giorno delle nozze le persone care non hanno potuto presenziare, quindi la coppia ha passato gli attimi prima del sì da sola, tra paure, aspettative e anche dubbi. Sono quindi arrivati al momento in cui si sono visti per la prima volta. Aspettative soddisfatte?

Prima puntata

Gianluca e Sitara sono rimasti entrambi molto soddisfatti al loro primo incontro. I due si sono piaciuti subito e hanno rotto il ghiaccio con scherzi e battute. Come proseguirà?

Loro sono la coppia recuperata dopo la rinuncia di Maddalena. Hanno iniziato la loro frequentazione con scherzi e stuzzicandosi a vicenda. Un bel mondo per rompere il ghiaccio.

Seconda puntata

Durante la seconda puntata di Matrimonio a prima vista 2020, Gianluca e Sitara hanno lasciato tutti a bocca aperta. Proprio durante il viaggio di nozze lei è venuta a conoscenza di un segreto del neo marito. Ovvero che nel 2019 Gianluca avrebbe dovuto sposarsi. Ma cosa è accaduto da annullare tutto? Sitara sembra esserne rimasta piuttosto turbata.

Sitara non ha gradito quanto detto da Gianluca e ha sottolineato quanto sia stato superficiale nelle decisioni importanti della sua vita. I due hanno avuto una forte lite e si sono divisi per diverse ore. Discussione che è proseguita la mattina seguente, fino a quando lei non ha chiesto scusa per i modi troppo aggressivi. Lui non le ha fatto pesare questo e ha replicato dicendo che gli scontri potrebbero rivelarsi importanti per consolidare la loro unione.

Terza puntata

Ma non è così semplice. Perché gli scontri tra tra Gianluca e Sitara non hanno tregua nemmeno nel corso della terza puntata. Lei è arrivata addirittura a chiedergli di abbandonare la stanza, ma ancora non ne conosciamo i motivi. Lui inizialmente ha opposto resistenza, poi ha ceduto e ha così trascorso la notte fuori, per schiarirsi le idee.

Insomma il viaggio di nozze tra i due non sembra procedere nel migliore dei modi. Riusciranno a riappacificarsi?

Gianluca e Sitara hanno continuato a litigare per il passato di lui. Lei non si fida. Lei l’ha più volte aggredito per i suoi modi e dunque lui ha preferito chiudere la discussione. Alla fine si sono dati un’altra possibilità per ripartire. Dopo la Luna di miele si sono però divisi, lei è a prendere le sue cose a Roma e lui l’ha aspettata a casa sua a Firenze.

Quarta puntata

Convivenza non partita con il piede giusto tra Gianluca e Sitara di Matrimonio a prima vista. Hanno spesso discusso. Lei ha chiesto l’intervento dell’esperta, che ha suggerito a Sitara di modificare la sua aggressività e instaurare un dialogo con Gianluca.

(IN AGGIORNAMENTO)

Dove vedere Matrimonio a prima vista 2020 in streaming

Matrimonio a prima vista 2020 va in onda a partire dal 6 ottobre ogni martedì alle 21.20 sul canale Real Time. Inoltre da martedì 29 settembre, pagando un abbonamento, è possibile vedere le puntate in anteprima sulla piattaforma DPlay Plus.

Se non potete vedere le puntate in diretta o ve ne perdete una, non c’è nessun problema. Infatti tutte le puntate possono essere recuperare sulla piattaforma DPlay senza nessun abbonamento.

Vi ricordiamo anche che su DPlay vengono caricate settimanalmente alcune clip di anticipazione che possono essere viste gratuitamente.

