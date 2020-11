Chi sono Luca Cantiano e Giorgia Pantini di Matrimonio a prima vista 2020?

Conosciamo meglio chi sono Luca Cantiano e Giorgia Pantini, una delle coppie di Matrimonio a prima vista 2020: età, lavoro e Instagram. Inoltre vediamo il loro percorso nel programma e il motivo per cui gli esperti li hanno messi insieme per l’esperimento sociale.

Chi sono Luca Cantiano e Giorgia Pantini

Una delle coppie di Matrimonio a prima vista 2020 è formata da Luca Cantianio e Giorgia Pantini. Scopriamo meglio chi sono questi due ragazzi in base alle informazioni su età, lavoro, provenienza e Instagram.

Luca Cantiano ha 31 anni di età, vive a Cisterna di Latina e nella vita come lavoro è un affittacamere a Roma. Le sue grandi passioni sono il calcio e la musica. Durante i casting ha detto che una donna per conquistarlo deve essere se stessa, sincera e deve farlo stare bene. Non è un tipo da baci e abbracci, ma nonostante questo sa essere romantico. Al momento non conosciamo il suo profilo Instagram.

Giorgia Pantini ha 32 anni di età, vive a Roma e nella vita come lavoro è insegnante di educazione fisica, pallanuoto e nuoto sincronizzato. Vive con la sua famiglia che è formata dai genitori, un fratello, due cani e due gatti. Durante i casting si è definita una persona molto easy a cui piace molto divertirsi. Inoltre ha detto che pensa di non aver mai provato il vero amore. Al momento non conosciamo il suo profilo Instagram.

Luca e Giorgia a Matrimonio a prima vista 2020

Siamo ad una nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Il team di esperti anche questa volta ha selezione tre coppie e sono queste:

Per Matrimonio a prima vista 2020 tra le coppie partecipanti c’è quella formata da Luca Cantiano e Giorgia Pantini. Gli esperti come sono arrivati ad unire questi due single, cosa c’è che possa far funzionare il rapporto? Li hanno messi insieme con un’affinità del 83%. Essendo lui una persona di grande spessore, hanno pensato di mettergli accanto una donna comprensiva e non aggressiva, ma che comunque sa quello che vuole. Li hanno definiti aventi affinità nel profondo, ma con momenti di conflittualità.

Il percorso nel programma

Dopo essere stati scelti come coppia, entrambi, completamente all’oscuro della persona che si sarebbero trovati di fronte, hanno riferito tutto a famigliari e amici. Tra mille emozioni, aspettative e preoccupazioni, hanno dato inizio ai preparativi. Ma purtroppo hanno dovuto affrontare il giorno delle nozze senza la presenza delle persone care per via delle restrizioni a causa del Covid. E così all’altare si sono conosciuti. La prima impressione come sarà?

Prima puntata

Dopo un inizio non così male, iniziato con il fatidico incontro il giorno delle nozze, Luca e Giorgia hanno iniziato la loro avventura a Matrimonio a prima vista 2020. Entrambi hanno avuto una bellissima impressione al primo incontro. Hanno instaurato fin da subito una bella complicità, per poi partire in viaggio di nozze.

Luca, tra l’altro, ha confessato di non essere uno di troppe parole, ma di essere riuscito ad aprirsi a lei come mai prima d’ora.

Seconda puntata

Durante il secondo appuntamento di Matrimonio a prima vista, Luca e Giorgia hanno vissuto il loro primo viaggio da fidanzati. Una Luna di miele in cui si sono mostrati complici e vogliosi di pensare al futuro.

Proprio nel corso di questa conversazione, però, sono stati protagonisti di un litigio. Nulla di particolarmente grave a loro dire. Entrambi infatti sono convinti che questa incomprensione sia per loro molto utile per potersi capire e conoscere meglio. Di fatto hanno risolto velocemente.

Terza puntata

Il viaggio di nozze tra Luca e Giorgia è proseguito nei migliore dei modi con belle dichiarazioni e gesti d’affetto importanti.

Al momento non ci sono grandi novità. In poco tempo, infatti, Luca e Giorgia hanno trovato il loro equilibrio.

Dopo aver concluso la luna di miele nel migliore dei modi, hanno parlato della convivenza. Luca e Giorgia di Matrimonio a prima vista hanno deciso di prendere una casa insieme in affitto a Roma, visti gli impegni di lei che ha più difficoltà a spostarsi.

Quarta puntata

Tra Luca e Giorgia procede tutto alla grande. Hanno trovato casa e fanno progetti per il futuro. Ma riusciranno a mantenere questa sintonia? Il programma, come ben sappiamo è imprevedibile!

(IN AGGIORNAMENTO)

Dove vedere Matrimonio a prima vista 2020 in streaming

Matrimonio a prima vista 2020 va in onda a partire dal 6 ottobre ogni martedì alle 21.20 sul canale Real Time. Inoltre da martedì 29 settembre, pagando un abbonamento, è possibile vedere le puntate in anteprima sulla piattaforma DPlay Plus.

Se non potete vedere le puntate in diretta o ve ne perdete una, non c’è nessun problema. Infatti tutte le puntate possono essere recuperare sulla piattaforma DPlay senza nessun abbonamento.

Vi ricordiamo anche che su DPlay vengono caricate settimanalmente alcune clip di anticipazione che possono essere viste gratuitamente.

