Chi sono Andrea Ghiselli e Nicole Soria di Matrimonio a prima vista 2020?

Conosciamo meglio chi sono Andrea Ghiselli e Nicole Soria, una delle coppie di Matrimonio a prima vista 2020: età, lavoro e Instagram. Inoltre vediamo il loro percorso nel programma e il motivo per cui gli esperti li hanno messi insieme per l’esperimento sociale.

Chi sono Andrea Ghiselli e Nicole Soria

Una delle coppie di Matrimonio a prima vista 2020 è formata da Andrea Ghiselli e Nicole Soria. Scopriamo meglio chi sono questi due ragazzi in base alle informazioni su età, lavoro, provenienza e Instagram.

Andrea Ghiselli ha 28 anni di età, viene da Pesaro e nella vita come lavoro è un ristoratore. Infatti da 7 anni gestisce a Vallefoglia, in provincia di Pesaro Urbino, un ristorante insieme alla sua famiglia. Ha tante passioni, ma la più grande è il tiro al piattello. Durante il casting ha detto che gli manca amare una persona e vorrebbe al suo fianco una donna simpatica, genorosa come lui e carina. Al momento non conosciamo il suo profilo Instagram

Nicole Soria ha 29 anni di età, viene da Milano e come lavoro si occupa di cantabilità e bilanci. Ha una grande passione per le scarpe e per le borse, e ama tantissimo ballare. Per quanto riguarda il futuro, durante il casting ha rivelato di avere tre obbiettivi nella vita: la carriera, crearsi una famiglia con figli ed essere felice. Inoltre ha molta voglia di mettersi in gioco. Al momento non conosciamo il suo profilo Instagram.

Andrea e Nicole a Matrimonio a prima vista 2020

Siamo ad una nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Il team di esperti anche questa volta ha selezione tre coppie e sono queste:

Per Matrimonio a prima vista 2020 tra le coppie partecipanti c’è quella formata da Andrea Ghiselli e Nicole Soria. Gli esperti come sono arrivati ad unire questi due single, cosa c’è che possa far funzionare il rapporto? Li hanno messi insieme con un’affinità del 79%. Hanno pensato che possono essere una coppia giusta perché la personalità un po’ narcisa ed egocentrica di Nicole può essere mediata dalla personalità generosa e socializzante di Andrea.

Il percorso nel programma

Perfetti sconosciuti, nella prima puntata di Matrimonio a prima vista 2020 Andrea e Nicole vengono a sapere che partecipano all’esperimento sociale. Dopo l’annuncio alla famiglia e agli amici (che per questioni di sicurezza non possono partecipare alle nozze), è il momento delle emozioni e delle aspettative. Si giunge così al matrimonio al buio. E si sa, la prima impressione conta tanto.

Prima puntata

Il momento delle nozze ha dato modo ad Andrea e Nicole di incontrarsi per la prima volta. Lei dopo un crollo emotivo iniziale si è detta molto contenta e ha avuto una bella impressione. Più rigido invece lui che ha confessato come, a livello fisico, non sia stato molto impressionato.

Nonostante tutto, però, ha apprezzato molto il carattere e il modo di essere di Nicole. Al termine della prima puntata Andrea ha baciato in modo piuttosto travolgente Nicole, lei ha ricambiato trovandosi piuttosto sorpresa.

Seconda puntata

La seconda puntata di Matrimonio a prima vista 2020 per Andrea e Nicole è cominciata senza troppi problemi. I due hanno spesso scherzato e si sono divertiti. Lei durante la Luna di miele ha mostrato lui un piccolo segreto: ovvero un tatuaggio che ha nel fondoschiena.

Sempre nel corso della seconda puntata la coppia ha registrato qualche problema. Nicole ha raccontato di non essere una persona che bada troppo all’estetica. Andrea però sembra averle dato un 7 come voto. Lei ovviamente non ci è rimasta benissimo.

Terza puntata

Problema che si è verificato anche nel corso della terza puntata. Durante l’appuntamento, infatti, Nicole ha confidato di sentire come se Andrea stia affrontando questo percorso da solo, piuttosto che in coppia.

Lui ha continuato a tenersi dentro questo tipo di problematica che scatenerà tra loro alcuni dissapori. Inoltre ad un certo punto della conversazione, lei ha rivelato di aver vissuto dei momenti traumatici. Cosa succederà ora tra loro? Cambierà il loro rapporto a seguito di questa confessione da parte di Nicole?

Continui alti e bassi tra Andrea e Nicole. Lei si è lasciata andare ad alcune confessioni riguardanti il brutto rapporto col padre. Lui non si è detto totalmente convinto di lei fisicamente. Inoltre lei entrata totalmente nel mood del matrimonio (forse anche troppo). Andrea, invece, è ancora è indietro sotto questo punto di vista.

Andrea e Nicole hanno avuto un battibecco per la convivenza, perché lei è molto legata al suo lavoro e sta facendo carriera. Lui è proprietario di un ristorante e alla fine lui le ha detto che se il matrimonio poi continuerà è più facile che sia lei a licenziarsi. Lei ci è ovviamente rimasta malissimo.

Quarta puntata

Andrea ha sganciato la bomba, dicendo chiaramente che Nicole non gli piace fisicamente. I due così si sono allontanati. Riusciranno a chiarirsi?

(IN AGGIORNAMENTO…)

