Mentre Gianluigi Martino confida di amare ancora Valeria Marini, Raffaello Tonon insinua che il manager si sia approfittato di lei.

Gianluigi Martino era fra gli ospiti dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, dove ha aggiornato il pubblico sul suo rapporto con Valeria Marini. Dopo che il settimanale Nuovo lo aveva paparazzato con Emanuela Tittocchia, la showgirl al quale è stato legato per due anni lo ha diffidato dal parlare di lei. Ma nemmeno questo ha trattenuto Martino dal dichiarare, visibilmente commosso, di provare ancora dei sentimenti per Valeria.

“Io amo Valeria, io sono innamorato di Valeria. È vero che ci siamo allontanati, ma l’amore non è un interruttore che si spegne”.

La storia di Gianluigi Martino e Valeria Marini ha origini lontane. La coppia si è conosciuta per ragioni professionali più di due anni fa, e la loro relazione si è alimentata tra lavoro e privato. Fino a poche settimane or sono, la showgirl e il manager navigavano in acque tranquille.

Gianna Orrù avrebbe spinto Valeria a lasciare Gianluigi

A un certo punto, però, nel loro amore si sarebbe intromessa Gianna Orrù, responsabile di aver messo in guardia la figlia.

“Sono entrate nel mezzo delle persone”, ha spiegato Gianluigi, “che sono andate a riferire delle falsità alla mamma”.

Dalle poltrone di Pomeriggio Cinque, Martino ha confermato il gossip già segnalato da Novella 2000 insistendo che la prima responsabile della rottura da Valeria sarebbe proprio sua madre.

“Ci siamo allontanati perché io avrei dovuto mantenere una storia nascosta… La mamma di Valeria si è messa contro, ha detto ‘Basta, stop. Chiuso il rapporto’. E io e Valeria abbiamo continuato a vivere la nostra storia di nascosto. Nel senso che non potevamo uscire, non ci potevamo far fotografare… Sennò arrivavano notizie alla mamma e la mamma si inca***. La storia quindi è durata altri due mesi, ma poi discutevamo in continuazione perché come si fa, a nascondere l’amore per una persona?”

Valeria Marini sarebbe in ogni caso al corrente dei sentimenti che Gianluigi sente ancora per lei, come Martino ha asserito chiarendo anche in che modo i due ex stiano attualmente comunicando.

“Lei sa che sono ancora innamorato di lei, ma ci siamo rispettivamente bloccati su Whatsapp. Ci scriviamo tramite mail, pensa a che punto siamo arrivati…“

Raffello Tonon scettico: “Ti sei approfittato di Valeria”

Il più accanito a scagliarsi contro la versione dei fatti riferita da Gianluigi Martino è stato l’ex gieffino Raffello Tonon. L’opinionista ha lasciato intendere che se una donna come Gianna Orrù ha raccolto qualche voce maligna su Martino, non è detto che quei pettegolezzi siano privi di fondamento.

L’attacco principale che Tonon ha rivolto a Gianluigi è il presunto bisogno di notorietà del manager, che avrebbe quindi approfittato della vicinanza di Valeria per brillare di luce riflessa.

“Se lo becca mamma gianna, oggi, lo fa nero… Valeria usciva dalla casa del Grande Fratello, aveva nuovamente aumentato la sua visibilità… Il problema della Marini è che è una persona perbene, intelligentissima, scaltrissima, ma ha una fragilità di fondo che è quella di credere ancora nell’amore. Sicuramente lei è stata turlupinata, e il risultato lo abbiamo qua adesso. I triangoli… gli appuntamenti di lavoro in cui arrivano i paparazzi…”

Martino si è ancora una volta schermito, precisando di lavorare nel mondo dello spettacolo da quattordici anni e di non aver mai cavalcato l’onda del suo amore per Valeria.

Ora l’attesa è solo per una controreplica della showgirl. Ma arriverà mai, oppure la Marini resterà chiusa nel suo silenzio?

