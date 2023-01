NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Gennaio 2023

GF Vip 7

Parla Gianmarco Onestini

Lunedì sera ad arrivare nella casa del Grande Fratello Vip 7 è stata la signora Carla, madre di Luca e Gianmarco Onestini. La mamma del Vippone ha così fatto una bellissima sorpresa a suo figlio, lanciando però anche alcune critiche a diversi concorrenti. In particolare la signora Carla si è scagliata contro Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon, che nelle ultime settimane si sono scontrarti spesso con Luca. Proprio l’hairstylist ha etichettato l’ex tronista di Uomini e Donne come “una persona senza cervello” e come un “cogl**ne”, mentre la modella lo ha accusato di averla usata e di aver giocato con i suoi sentimenti. La mamma di Onestini così ha preso le difese di suo figlio, scontrandosi anche con Sonia Bruganelli, che non si è trovata d’accordo con le sue parole.

Come se non bastasse ieri la questione è stata affrontata anche a Pomeriggio Cinque. Ad arrivare nel salotto di Barbara d’Urso è stato così Gianmarco Onestini, che ha commentato quanto accaduto lunedì sera durante la diretta. Il fratello di Luca ha detto la sua sull’intervento di sua madre al GF Vip, e in merito ha affermato:

“Io la capisco. Quando vedi che tuo figlio si prende tutti questi insulti brutti, tipo Antonino che ha chiamato mio fratello “senza cervello”, Nikita stessa che ha insinuato tante cose brutte, è normale che la mamma quando interviene…Lei ha semplicemente descritto le cose che sono avvenute dentro la casa”.

#GFVIP, ieri il turbolento intervento di Carla, la mamma di Luca Onestini 💥 Ne parliamo con suo fratello Gianmarco #Pomeriggio5 pic.twitter.com/pRlqxOdRKN — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 24, 2023

Solo pochi giorni fa intanto Gianmarco Onestini si era scagliato sui social proprio contro Antonino Spinalbese, prendendo le difese di Luca. Il web nel mentre si chiede se nelle prossime settimane l’ex gieffino arriverà a Cinecittà per fare una sorpresa a suo fratello, che di certo emozionerebbe tutto il pubblico. Nell’attesa però seguiteci per tante altre news sul reality show, e non solo.