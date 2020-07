1 A Novella 2000 Gianmarco Onestini rivela se è o meno innamorato dopo la rottura con Adara Molinero

Italiano di nascita, ma nelle sue vene non ha mai negato che scorre del sangue latino. Gianmarco Onestini abbiamo imparato a conoscerlo al Grande Fratello 16, ma la sua maggiore popolarità è arrivata quando ha deciso di mettersi alla prova prima al Gran Hermano Vip, poi a El tiempo del descuento (in quest’ultimo trionfando con una percentuale schiacciante del 79%).

E proprio al Grande Fratello iberico che ha perso la testa per Adara Molinero, quella che fino a poco tempo fa (seppur per una manciata di mesi a seguito di svariati tira e molla) è stata la sua fidanzata. E pensare che proprio Adara aveva chiuso definitivamente con l’ex marito Hugo Sierra, ora fidanzato di Ivana Icardi (che a sua volta al GF 16 si era invaghita di Onestini) proprio per stare con Gianmarco. La relazione tra Gimbo e la Molinero, stando alle dichiarazioni del modello si sarebbe interrotta a causa dei tradimenti della spagnola (da lei sempre negati) con l’attuale compagno. E se lei si è giustificata dichiarando si sia trattata di una coincidenza, Gianmarco Onestini non si è detto mai convinto di questo e continua a sostenere di essere stato preso in giro da lei.

Ma ora Gianmarco Onestini, dopo l’incontro infuocato nei giorni scorsi con Adara Molinero a Sábado Deluxe, si dice innamorato? A rivelare cosa accade nella sua vita privata è stato lui tra le colonne di Novella 2000, in edicola questa settimana con tantissime esclusive:

«Anche se ho chiuso definitamente col passato, al momento il mio cuore non batte per nessuna, ma sono sereno e aperto all’amore».

Ha assicurato Gianmarco Onestini, che si dice fiducioso di poter donare il suo cuore ad una fanciulla:

«Spero che il futuro mi riservi molto presto una bella sorpresa perché ho davvero una grande voglia di tornare ad innamorarmi».

Ha dichiarato Gianmarco Onestini a Novella 2000. E chissà che l’amore non possa bussare presto alla sua porta. Intanto dopo il sorprendente risultato in Spagna nei due reality che l’hanno visto protagonista, Onestini ha debuttato anche come cantante…