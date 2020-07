Novella 2000 in edicola: tutte le esclusive della settimana

Il n. 29 di Novella 2000 è in edicola da oggi mercoledì 8 luglio 2020: Eleonora Giorgi in ansia per la storia di Paolo e Clizia, Simone Coccia tradisce la Pezzopane?

Il mercoledì è solo Novella 2000, e da questa mattina il n. 29 del nostro settimanale è in tutte le edicole! Tante le esclusive che potrete trovare nel magazine di gossip, costume e notizie diretto da Roberto Alessi.

A cominciare da un’intervista in cui Eleonora Giorgi si dice preoccupata che la storia tra il figlio Paolo Ciavarro e l’influencer Clizia Incorvaia, nata tra le mura del Grande Fratello VIP, possa in qualche modo ferire il sangue del suo sangue.

In copertina anche una piccola anteprima del servizio fotografico con cui Simone Coccia Colaiuta, da anni legato alla senatrice Stefania Pezzopane, sembrerebbe lasciarsi un po’ troppo andare con un’amica cubana. Ma cosa risponde l’ex gieffino alle insinuazioni di un tradimento verso la compagna? La risposta vi sorprenderà!

(c) Novella 2000 n. 29 – 8 Luglio 2020

E a proposito di ex concorrenti del Grande Fratello NIP, Gianmarco Onestini, fratello del più noto Luca, ha pubblicato il suo primo e già suonatissimo singolo. Che cosa ci avrà raccontato sulla nuova avventura nel mondo della musica? E cosa risponde alle recentissime accuse rivoltegli dalla ex? Questo e tanto altro in un’intervista all’influencer emiliano.

Da Taylor Mega a Valentino Rossi: amori e altro ancora sotto l’ombrellone

Nello stesso numero di Novella 2000 anche molte altre voci del gossip, raccolte insieme a qualche “scatto rubato”. Mentre l’amore tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello riprende il volo (anzi è proprio il caso di dire, il largo) dopo il lockdown, Taylor Mega sembrerebbe aver dimenticato il rapper Tony Effe. Al suo fianco, da un po’ di tempo a questa parte, non manca mai l’amico Alberto De Pisis, che proprio a Novella 2000 aveva parlato di un rapporto specialissimo con l’influencer.

Matteo Gentili, ex di Paola di Benedetto, invece, volta definitivamente pagina dopo la love story con la gieffina Alessia Prete, e passeggia per le strade di Milano con il volto di Uomini e Donne Alice Fabbrica. Sarà amore il loro? Natalia Titova rinnova il look dopo diversi mesi senza parrucchiere, Ghali avrebbe trovato un nuovo amore dopo la supermodella Mariacarla Boscono, e infine l’ex ministro Matteo Salvini s’imbatte nel sensitivo Solange che gli legge la mano. Che cosa gli avrà predetto?

Tutto questo e tanto altro ancora, comprese le rubriche di bellezza, cucina, casa, cinema e amici a quattro zampe, vi aspetta in edicola da stamani.

Novella 2000 © riproduzione riservata.