1 I festeggiamenti di Stefano Socionovo

Tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island ci sono stati Stefano Socionovo e Claudia Venturini. I due come sappiamo sono fidanzati da quattro anni e mezzo, e nell’agosto 2020 si sarebbero dovuti unire in matrimonio. A causa della pandemia tuttavia le nozze sono state rimandate al prossimo 7 agosto, ma prima di compiere questo grande passo Claudia ha deciso di partecipare al reality show di Canale 5. Una volta giunta all’interno del villaggio però la Venturini ha manifestato tutte le sue paure, facendo delle rivelazioni inedite che hanno sorpreso anche lo stesso Stefano. Quest’ultimo così a un tratto, ferito e deluso dalla parole della sua fidanzata, ha deciso di richiedere il falò di confronto anticipato. Nel corso del faccia a faccia tuttavia i due hanno capito di essere ancora molto innamorati e per questo hanno lasciato la trasmissione insieme.

Anche un mese dopo la fine di Temptation Island, Claudia e Ste hanno confermato la decisione presa, e si sono mostrati più complici e innamorati che mai. Nel mentre la coppia ha proseguito i preparativi per le nozze, che finalmente si svolgeranno come previsto il prossimo 7 agosto, e che senza dubbio saranno testimoniate sui social ufficiali della coppia.

In queste ore intanto proprio Stefano Socionovo ha festeggiato il suo addio al celibato, e alla serata hanno partecipato anche alcuni fidanzati dell’ultima edizione di Temptation Island. Insieme a Ste infatti c’erano anche Alessandro Autera, Tommaso Eletti e Alessio Tanoni. I quattro si sono mostrati insieme su Instagram mentre si divertivano insieme, e senza dubbio saranno anche invitati anche al matrimonio.

Ste festeggia il suo addio al celibato con alcuni ex fidanzati di Temptation Island. pic.twitter.com/ShTSAH7PZ5 — disagiotv (@disagio_tv) August 1, 2021

Nel mentre subito dopo il falò, Claudia ha finalmente affermato di essere più tranquilla, di non avere più paure e di essere pronta a sposare Stefano. Rileggiamo le sue dichiarazioni.