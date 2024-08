Sempre più a rischio la finale del salto in alto di Gianmarco Tamberi che è stato ricoverato in ospedale per aver vomitato sangue

Tanta preoccupazione per Gianmarco Tamberi che questa sera deve gareggiare nella finale del salto in alto. Ma dopo l’annuncio di una nuova colica renale nella notte, adesso le sue condizioni preoccupano ancora di più dopo che ha detto di essere finito in ospedale per aver vomitato sangue per ben due volte. Vediamo tutti gli ultimi aggiornamenti.

Le condizioni di salute di Giamarco Tamberi

Questa mattina Gianmarco Tamberi ha sconvolto tutti dicendo di aver avuto una nuova colica renale nella notte. Il giorno della finale del salto in alto, a cui deve partiecipare, l’atleta è vittima di questo brutto fatto che sta compromettendo le sue condizioni di salute. Tanta preoccupazione e disperazione nel post pubblicato su Instagram.

Ma adesso l’ansia è aumentata quando appena un’ora ha pubblicato un nuovo post su Instagram mostrandosi su una barella e con una flebo attaccata. E le sue parole fanno ancora più paura: “Sono passate 10 ore e la colica renale ancora non è passata. Il dolore che sento da questa mattina, per quanto forte, è nulla confronto a quello che sto provando dentro. Anche quella che era la mia ultima certezza sta per svanire…”.

Poi Tamberi ha spiegato cosa sta accadendo: “Sono appena stato portato in pronto soccorso in ambulanza dopo aver vomitato due volte sangue. Ora mi faranno altri esami per capire che cosa sta succedendo, vi aggiorno perché i tantissimi messaggi che sto ricevendo e l’amore che mi state dimostrando, quanto meno merita una risposta. Tutto ho sognato per questo giorno tranne di vivere un incubo così…”.

Finale a rischio quindi quella di Gianmarco Tamberi le cue condizioni di salute sono sempre più delicate. Ma le ultime notizie riportate da Sky Sport riferiscono che l’atleta è stato da poco dimesso dall’ospedale e che è stato confermato il calcolo renale, ma gli esami sono ok. A tal proposito Gianmarco Tamberi ha riferito che proverà a gareggiare nella finale di salto in alto prevista questa sera alle ore 19.