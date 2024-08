Durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi, Gianmarco Tamberi è stato protagonista di una spiacevole disavventura. Il campione del salto in alto ha infatti perso la fede nuziale nella Senna e così in queste ore è corso ai ripari.

Gianmarco Tamberi va a rifare la fede

Uno dei protagonisti delle Olimpiadi di Parigi 2024 è stato di certo Gianmarco Tamberi. Proprio durante la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici, il campione del salto in alto è stato protagonista di una spiacevole disavventura. Mentre stava esultando insieme alla delegazione azzurra e mentre alzava il tricolore italiano, Tamberi ha perso la fede nuziale, che è così finita nella Senna. Il momento ovviamente non è passato inosservato e lo stesso Gianmarco è in seguito intervenuto sui social, dove ha scritto un post di scuse a sua moglie Chiara Bontempi, affermando:

“Troppa acqua, troppi kg persi negli ultimi mesi o forse l’incontenibile entusiasmo di quello che stavamo facendo. Probabilmente tutte e tre le cose, resta il fatto che io l’ho sentita sfilarsi, l’ho vista volare…. l’ho seguita con lo sguardo fino ad averla vista rimbalzare dentro la barca. Un tintinnio di speranza… Ma il rimbalzo purtroppo era nella direzione sbagliata e fluttuando più di mille volte in aria l’ho vista tuffarsi in acqua come se quello fosse l’unico posto dove volesse stare”.

Adesso a distanza di un mese dallo spiacevole incidente Gianmarco Tamberi ha deciso di correre ai ripari. Il campione si è infatti recato insieme a sua moglie presso una nota gioielleria di Roma per rifare la fede nuziale. Nel video caricato sui social vediamo proprio Chiara Bontempi che con ironia afferma: “Fila!”. Tamberi così, rassegnato, aggiunge: “Vado”.

La simpatica scenetta tra Gianmarco e sua moglie ha fatto sorridere gli utenti e ovviamente la clip ha fatto in pochi minuti il giro del web.