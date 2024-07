Dispiaciuto per aver perso la fede nuziale, Gianmarco Tamberi ha scritto un lungo post sui social dedicato a sua moglie Chiara Bontempi. Nel lungo messaggio l’altista marchigiano si è scusato per l’accaduto.

Le scuse di Gianmarco Tamberi

Le Olimpiadi di Parigi sono iniziate ieri con la Cerimonia di Apertura, che ha visto il ritorno sulle scene di Céline Dion. Grande entusiasmo per la presentazione delle varie delegazioni e l’Italia si è fatta piuttosto sentire, guidata da Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo. Proprio l’altista si è reso protagonista di un particolare episodio, poco prima dell’avvio dei Giochi Olimpici.

Come raccontato in un precedente articolo, infatti, Gianmarco Tamberi mentre festeggiava e alzava al cielo la bandiera del tricolore italiano, ha fatto un guaio. Mentre si trovava sulla barca per sfilare con la delegazione, all’atleta è infatti scivolata la fede nuziale dal dito ed è finita nella Senna! I suoi compagni l’hanno preso benevolmente in giro, mentre la sua dolce metà Chiara Bontempi si è detta dispiaciuta.

Ora a parlare è stato Gianmarco Tamberi che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post dove si è scusato con sua moglie per l’accaduto:

“Troppa acqua, troppi kg persi negli ultimi mesi o forse l’incontenibile entusiasmo di quello che stavamo facendo. Probabilmente tutte e tre le cose, resta il fatto che io l’ho sentita sfilarsi, l’ho vista volare…. l’ho seguita con lo sguardo fino ad averla vista rimbalzare dentro la barca. Un tintinnio di speranza… Ma il rimbalzo purtroppo era nella direzione sbagliata e fluttuando più di mille volte in aria l’ho vista tuffarsi in acqua come se quello fosse l’unico posto dove volesse stare”.

Si è trattato di pochi attimi che sembrano durati un’infinità, come ammesso da Gianmarco Tamberi. Allo stesso tempo, per quanto dispiaciuto, ha voluto comunque vederci del buono: ha perso un simbolo così importante nella città dell’amore, durante la Cerimonia di Apertura dell’evento più importante per uno sportivo.

Il post di Gianmarco Tamberi

“Se avessi dovuto inventare una scusa non sarei mai riuscito ad essere così fantasioso”, ha continuato scherzoso. Dietro al misfatto Gianmarco Tamberi ci ha visto una sorta di lato poetico. Così ha proposto alla sposa di lanciare anche la sua in quel fiume, così staranno sempre insieme. Così sarà una scusa per rinnovare le promesse e sposarsi di nuovo.

“Che sia di buon auspicio per tornare a casa con un oro anche più grande!!!”, ha concluso Gianmarco Tamberi. E dopo una dedica così…..