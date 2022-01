1 La confessione di Gianmaria Antinolfi

Nelle ultime ore a fare una confessione inaspettata è stato Gianmaria Antinolfi. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo tutto quello che è accaduto. Come sappiamo da settimane non si parla altro che del triangolo nato tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Proprio la modella negli ultimi giorni ha fatto delle rivelazioni sul suo rapporto con l’attore, che naturalmente non sono passate inosservate. Ieri sera così nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 6, i due hanno parlato di amore libero, facendo così un po’ di chiarezza.

A quel punto a dire la sua sulla questione è stato anche Gianmaria Antinolfi, che a un tratto ha ammesso che anche lui in passato ha vissuto un amore libero. Ma non solo. Dopo un primo momento di titubanza, l’imprenditore è anche entrato nei dettagli, svelando quello che è accaduto nel suo precedente rapporto. Queste le dichiarazioni di Gianmaria, riportate gentilmente da Biccy:

“Non ti dico di no, perché dopotutto nella mia vita ho fatto molte esperienza. Sono stato con una persona che era molto libera e che condividevamo, ma era tipo ‘condividiamo, ok, condividiamo’. Lei era fatta così, ma ognuno è fatto a modo suo”.

La confessione di Gianmaria Antinolfi naturalmente non è passata inosservata e in queste ore sta facendo discutere il web. Nel mentre qualche giorno fa a fare delle rivelazioni inedite è stata la mamma dell’imprenditore, che ha svelato un retroscena sulla storia con Belen. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.