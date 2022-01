Alex Belli fa una confessione su Soleil e Delia: “Ho fatto l’amore con entrambe” (VIDEO)

Tutta la verità di Alex Belli

Questa sera al Grande Fratello Vip 6 Alex Belli ha deciso di accettare l’invito di Alfonso Signorini per rispondere in modo chiaro e definitivo a tutti i dubbi. L’attore, quindi, ha scelto di raccontare tutte le verità riguardo la moglie Delia Duran e Soleil Sorge.

Il conduttore ha iniziato con domande più tranquille, partendo da questo amore che Alex ha per entrambe le donne. E lui è stato molto chiaro nel dire per quale motivo ama l’una e per quale motivo ama l’altra. Ha anche rivelato cosa ha trovato in Soleil che non c’è in Delia. Successivamente Signorini è andato pià nello specifico. E così gli ha chiesto, se dovesse essere costretto a scegliere, a chi rinuncerebbe.

Lui ha risposto: “Io rinuncerei a Soleil, all’amicizia con Soleil e a tutto quello che c’è di complicità mentale con lei per il grande amore e per i progetti di vita che io ho con Delia. E rinuncerei a Delia per quella cosa unica che io ho trovato con Sole che molto probabilmente non riuscirei più a trovare nella vita. Sono due forme diverse, due mondi diversi, si completano tra di loro.”

Di conseguenza a questo discorso, il conduttore allora ha incalzato Belli con una domanda ancora più diretta. Gli ha chiesto se farebbe l’amore con entrambe. E lui ha risposto in maniera molto diretta: “In verità io ho fatto l’amore con tutte e due… in una forma diversa. Con Sole abbiamo fatto l’amore dal primo momento che ci siamo incontrati. Ci siamo posseduti cerebralmente”.

A questo punto Alfonso ha anche chiesto ad Alex Belli cosa è successo una volta per tutti sotto le coperte. Ecco il video della sua risposta.

Grandissima complicità erotica… c'è qualcosa da aggiungere a quanto successo quel giorno? #GFVIP pic.twitter.com/cYG6FTjBAR — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 28, 2022

Potete rivedere tutta la parte delle confessioni sul sito di Mediaset Play.

