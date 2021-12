1 Distrutta l’automobile di Gianmaria Antinolfi

Uno dei protagonisti di questo Grande Fratello Vip 6 è senza dubbio Gianmaria Antinolfi. Come sappiamo fin dal primo giorno l’ex di Belen ha fatto discutere per via della sua relazione con Soleil Sorge, che naturalmente non è passata inosservata. Tra i due nel corso di questi mesi ci sono stati numerosi scontri, e attualmente sembrerebbe che entrambi abbiano deciso di troncare ogni tipo di rapporto. Nel mentre Gianmaria si è avvicinato a Sophie Codegoni e tra alti e bassi la conoscenza sembrerebbe proseguire, dopo che l’ex tronista ha deciso di viversi tutto a pieno. Antinolfi intanto ha anche accettato di rimanere in casa fino alla fine del reality, che come sappiamo si concluderà il 14 marzo 2022, e di certo nelle settimane a venire ne vedremo di belle. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che sta già facendo discutere il web.

Nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi infatti Gabriele Parpiglia ha raccontato che un uomo ha distrutto l’automobile di Gianmaria, ma lui naturalmente non sa niente. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Stando a quanto racconta il giornalista, sembrerebbe che un uomo, a quanto pare alticcio, si sarebbe intrufolato nel garage del palazzo in cui vive Antinofli e avrebbe deciso di distruggere la prima auto che si è trovato a tiro, che sfortunatamente è risultata essere proprio quella del gieffino.

Secondo la ricostruzione, pare che l’uomo in questione abbia rotto una bottiglia sull’automobile di Gianmaria Antinolfi, per poi distruggerla completamente. Le forze dell’ordine tuttavia avrebbero già catturato l’autore di questo atto vandalico, che sembrerebbe aver confermato di non sapere chi fosse il proprietario dell’auto. Il gesto dunque non era rivolto direttamente a Gianmaria. Il fratello di Antinolfi nel mentre avrebbe denunciato l’uomo in questione e starebbe seguendo l’intera vicenda.

Il gieffino tuttavia non è ancora stato messo al corrente dell’accaduto, ma nelle prossime ore potrebbe venire informato. In queste ore nel mentre Jessica Selassié ha avuto una piccola crisi e ha affermato di voler lasciare il reality. Rivediamo cosa è accaduto.