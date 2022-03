1 Il retroscena su Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme

Uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello Vip 6 è stato certamente Gianmaria Antinolfi. Durante la sua permanenza in casa infatti l’imprenditore ha fatto a lungo discutere per via del suo rapporto altalenante con Soleil Sorge, con la quale in passato ha avuto una storia. Ma non solo. Successivamente infatti Gianmaria si è avvicinato a Sophie Codegoni, e sembrava essere particolarmente coinvolto dall’ex tronista di Uomini e Donne. Le cose non sono andate come sperato, tuttavia Antinolfi all’interno della casa ha comunque trovato l’amore, quando a varcare la porta rossa è stata Federica Calemme! A poco a poco i due si sono legati sempre di più, e a oggi è nata una bellissima storia, che sembrerebbe procedere a gonfie vele.

I due infatti si mostrano spesso insieme sui social affiati e complici, e nelle ultime ore è arrivata una notizia che sta già facendo discutere. Stando a quanto svelato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, pare che Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme stiano pensando alla possibilità di una convivenza! Queste le dichiarazioni del giornalista, riportate da Isa&Chia:

“C’è un inizio, qualcosa che può essere significativo di una convivenza, almeno così mi ha detto Gianmaria. Mi ha detto che ha portato Federica a cena in un posto molto particolare, come una casa antica immersa nella Parigi più bella da vedere e lì so che è scattata la proposta di passare più tempo quando lui sarà a Milano di convivere insieme”.

Che dunque nelle prossime settimane Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme inizino una convivenza? In attesa di ulteriori aggiornamenti, rivediamo chi per l’ex Vippone dovrebbe vincere il Grande Fratello Vip 6.