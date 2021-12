1 La nomination di Gianmaria Antinolfi

Nel corso della puntata di ieri sera, 27 dicembre 2021, abbiamo visto come al solito le nomination palesi. Nel gruppo, tra gli altri, anche Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano. I due sembravano stare instaurando un bel rapporto, ma il momento in cui Gianmaria nomina Alessandro ha sorpreso tutti. In particolar modo l’ex volto di Uomini e Donne. Queste le parole del gieffino: “Alfo, nomino Ale. Ieri sera abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, è stata la prima volta che ci siamo un po’ avvicinati. Ho detto ‘sarà il tempo a farci avvicinare ulteriormente, però al momento tra di noi non abbiamo comunque rapporti‘”.

A questo punto il conduttore gli ha chiesto se gli fosse un po’ rimasto sullo stomaco l’avvicinameto tra Alessandro e Sophie. La risposta è stata: “No, no, veramente. Anzi, ieri abbiamo veramente un confronto bellissimo. L’ho apprezzato da morire. Però in questo momento con gli altri ho molto più rapporto“. In un primo momento Basciano è rimasto in silenzio e ha accusato il colpo. Ha aspettato, infatti, il suo turno nelle nomination:

Volevo un attimo chiudere il discorso, quello di Gianmaria. Ieri sera abbiamo parlato. Io non sono responsabile di niente. Abbiamo parlato da uomini. Quindi io sono coerente su tutto e per tutto da quando sono qui dentro. Parlo con tutti.

Alla fine ha nominato Eva Grimaldi, aggiungendo: “Ho sempre puntato una persona perché mi piaceva, ho rispettato quelle che erano le loro scelte e tutto quanto. Quindi, ad oggi… Ci siamo stretti la mano, un abbraccio e tutto quanto… Non porto rancore e non lo voto. Se lui mi vota vuol dire che porta ancora rancore Per me finisce qua“. (QUI il video). Dopo la puntata lui e Gianmaria Antinolfi, però, si sono confrontati faccia a faccia. Continuate a leggere…