1 La decisione di Gianmaria Antinolfi

Ennesima crisi tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni! Come sappiamo i due gieffini avevano deciso di darsi una chance, dopo il riavvicinamento delle ultime settimane. Tuttavia stanotte, dopo la fine della diretta, l’ex tronista di Uomini e Donne e l’imprenditore hanno parlato ancora una volta del loro rapporto, e proprio Sophie si è chiesta perché non riesce a sbloccarsi del tutto. Inaspettatamente così Gianmaria ha deciso di troncare una volta per tutte e di lasciare la Codegoni e ha spiegato le sue motivazioni. Queste le sue dichiarazioni, riportate da blogtivvu:

“Te la do io la risposta con la massima calma: a un certo punto o scatta o non scatta. Con me non è scattata. A me non piace fare avanti e indietro. Va benissimo, ma proprio perché ho visto che non scatta, già prima della puntata ero pensieroso e pensavo determinate cose. Guarda, ti assicuro, amici come prima. C’abbiamo provato, ma o scatta o non scatta. Io sono a posto con me stesso, sono sereno. Te lo chiedo io”.

E ancora Gianmaria Antinolfi ha aggiunto:

“Penso sia inutile insistere. Dormiamo insieme, ci abbracciamo, prima ci baciamo, poi non ci baciamo più, io non voglio scervellarmi per capire le tue motivazioni. Voglio stare sereno e non posso stare fisso a pensare a come mai non mi baci, perché giri la faccia e non mi vuoi come vorrei. Ho avuto questi pensieri per troppo tempo nella mia vita. Adesso ho imparato ad amare me stesso, oggi mi amo tanto e metto me al primo posto. Ho dato il 100% e non è scattata non posso farci niente”.

Ma non è finita qui. Dopo aver deciso di lasciare Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi ha deciso di raggiungere Soleil Sorge per sfogarsi con lei. Andiamo a vedere cosa è accaduto e le sue parole in merito.