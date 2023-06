NEWS

Andrea Sanna | 10 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

La confessione di Gianmaria Sainato

Gianmaria Sainato è sicuramente uno dei concorrenti più litigiosi di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Il naufrago, però, ha raccontato anche situazioni particolarmente delicate che riguardano la sua vita privata. Su tutte il mancato rapporto con suo padre da ben 11 anni.

Durante questa confidenza Gianmaria Sainato ha fatto sapere che suo padre ha una problematica e finché non risolverà la situazione non intende rivolgergli parola. Come spiegato da lui stesso non è ha mai parlato e ripensarci gli ricorda come abbia affrontato momenti delicati in famiglia: “Si tratta di una cosa delicata, risolvibile, ma deve volerlo lui. Noi abbiamo provato ad aiutarlo, ma non ha voluto”.

Nel suo lungo discorso a L’Isola dei Famosi Gianmaria Sainato ha dato la colpa a suo padre per tante cose. Ha detto di essere molto arrabbiato e deluso e di dover dovuto convivere per tutta l’infanzia e adolescenza con situazioni molto delicate. Poi la decisione di andare a Milano e allontanarsi da lui. Gianmaria Sainato fino a che non si sistemerà tutto terrà debita distanza da suo padre, a differenza di sua sorella con cui ha un rapporto altalenante:

“Ma spesso anche lei non gli parla perché è arrabbiata. Adesso gli direi di curarsi! Mia mamma è molto crocerossina. Non l’ha mai cacciato di casa, seppur soffrendo. Ancora oggi soffre nel vivere una situazione di forte disagio”.

E ancora Gianmaria Sainato ha aggiunto: “Mia mamma ha più di 70 anni ed è più grande di 16 anni di mio padre. Lei però dimostra 20 anni di meno e lui invece sembra abbia 70 anni, sì perché poi quando. A scuola vedevo le altre famiglie unite e provavo gelosia. Ormai sono 11 anni che non parlo con lui. Sono andato via di casa perché vivere con una persona in casa che ha quella problematica non è facile”.