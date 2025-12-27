Gianni Gianni Ippoliti oggi non fa sconti a nessuno. E fa rumore con una rivelazione che pesa sulla storia recente della televisione italiana. Secondo l’autore e conduttore, infatti, I Soliti Ignoti, uno dei quiz più longevi e fortunati della Rai, non sarebbe affatto un’idea importata dagli Stati Uniti, ma nascerebbe da un suo progetto presentato e sperimentato anni prima.

Era il 2007 quando I Soliti Ignoti debuttava ufficialmente su Rai 1. Gianni Ippoliti lo propose ai vertici Rai nei primi anni Novanta, mostrò il format durante un galà aziendale. Lo racconta lui stesso in un intervista rilasciata al quotidiano Corriere della Sera in edicola oggi, 27 dicembre.

Gianni Ippoliti: «I Soliti Ignoti? Idea mia»

«Proposi il primo quiz fisiognomico non comprato dall’estero all’interno della Rai» ricorda oggi Gianni Ippoliti. «Ancora oggi leggo che è tratto da un’idea di Tim Puntillo. Io avevo chiesto una cosa sola: scrivere che nasceva da un’idea di Gianni Ippoliti», dice senza giri di parole. «È stata l’esperienza che più mi ha amareggiato nella mia carriera».

«Non volevo soldi dalla Rai»

Nessuna battaglia economica, precisa Gianni Ippoliti, solo una questione di principio. «Andai perfino all’ufficio acquisti e dissi che, se avessero fatto causa agli americani, avrebbero vinto. Il dirigente non seppe cosa rispondere».

«La mia rassegna stampa? Inimitabile»

Non è l’unica stoccata che Gianni Ippoliti oggi riserva al mondo dello spettacolo. Quando parla di chi avrebbe ripreso la sua celebre rassegna stampa satirica, il riferimento è fin troppo chiaro. «Tanti hanno fatto la mia rassegna, senza mai citare la fonte. Copiata, per carità, anche male. E questo è quello che fa arrabbiare».

Gianni Ippoliti, oggi nel cast fisso di Unomattina in Famiglia in onda il sabato e la domenica mattina su Rai 1, è un personaggio di rottura, come lui stesso ama definirsi. E, a quanto pare, anche il padre mancato di uno dei format più amati della tv italiana.

