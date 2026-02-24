Sui social è arrivata una dolce dedica da parte di Gianni Morandi a suo figlio Tredici Pietro prima del debutto al Festival di Sanremo 2026.

Gianni Morandi, la dedica al figlio

Finalmente questa sera ha inizio la nuova edizione del Festival di Sanremo 2026, dove tra i protagonisti vedremo anche Tredici Pietro, pseudonimo di Pietro Morandi nonché figlio di Gianni Morandi.

E proprio il cantautore bolognese sul proprio profilo Instagram non ha mostrato tutto il suo orgoglio ed emozione per questo momento così importante per suo foglio. Gianni Morandi si è lasciato andare a una dolce dedica rivolta a Tredici Pietro:

“Riguardo questa foto e mi sembra ieri. Tu sulle mie spalle, piccolo, con il mondo davanti agli occhi. Stasera salirai sul palco di Sanremo. La mamma ed io ti guarderemo emozionati, in silenzio. Per tutti sei Tredici Pietro. Per noi resti il nostro bambino. Comunque andrà, sarà un orgoglio vederti lì, con il tuo coraggio e la tua verità.

Ti vogliamo bene.

Mamma e Papà”, ha scritto Gianni Morandi sul suo profilo.

Post Instagram di Gianni Morandi

La risposta di Tredici Pietro

Dopo queste bellissime parole di Gianni Morandi, il post è stato invaso da numerosi like e commenti e non poteva mancare, certamente, anche quello di Tredici Pietro.

Il cantante in gara al Festival di Sanremo (che omaggerà suo papà durante la serata delle cover) ha ammesso di essersi emozionato per le sue parole. “Non mi far piangere, babbo”, con dei cuoricini.

Il commento di Tredici Pietro al padre Gianni Morandi su Instagram

