Andrea Sanna | 21 Agosto 2023

Gianni Morandi

Il concerto improvvisato da Gianni Morandi

Pensate di trovarvi a bordo di un aereo e mentre siete in viaggio essere sullo stesso identico volo di Gianni Morandi. Se c’è chi pensa che il cantante se ne sia stato da parte a leggere un libro o ascoltare della musica… si sbaglia di grosso!

I fortunati passeggeri sono rimasti di stucco quando si sono trovati davanti l’artista di Monghidoro. Con molta serenità lo stesso si è alzato dal suo posto e con l’altoparlante alla bocca ha da prima salutato i presenti e poi ha stupito tutti con un concerto improvvisato. Ignari di ciò che sarebbe successo da lì a poco, i presenti hanno ascoltato con curiosità Gianni Morandi.

Il cantante ha spiegato subito: “Devo fare una cosa che non si fa mai in aereo”. Pochi istanti dopo ha cominciato a canticchiare alcuni ritornelli dei suoi brani più celebri della sua carriera. Gli spettatori ancora sorpresi da ciò a cui stavano assistendo e dunque al concerto improvvisato di Gianni Morandi, si sono così uniti a lui, intonando a gran voce le sue canzoni più famose. Ancora con lo stupore di un ragazzino, il cantautore ha esclamato felice e sorridente: “Ma le sapete tutte”.

Dopo questa constatazione tutti sono scoppiati in una grande risata e hanno applaudito Gianni Morandi per la simpatia e per essere stato così carino da tenergli compagnia. “Bravo Gianni”, ha urlato qualcuno dal posto, forse un estimatore dell’artista. Insomma, non capita mica tutti giorni di trovarsi un cantante di tale spessore a bordo di un volo low cost improvvisare un live, non trovate?

Nemmeno a dirlo il video è diventato virale su tutti i social network in pochi minuti. Il cantante ha fatto il pieno di like, commenti e condivisioni. Passano gli anni ma Gianni Morandi non smette mai di stupire il pubblico!