Vincenzo Chianese | 11 Luglio 2023

Gianni Morandi ascolta Angelina Mango

Non si arresta il successo di Angelina Mango. Dopo che la cantante ha lasciato la scuola di Amici 22, è arrivato un successo dietro l’altro, e senza dubbio a oggi è una delle artiste del momento. Solo pochi giorni fa l’ex allieva del talent show di Maria De Filippi ha duettato con Tiziano Ferro, e il suo EP, Voglia di Vivere, sta scalando da settimane le classifiche musicali. Nel mentre Angelina ha annunciato il suo primo tour ufficiale, e i biglietti per questi attesi live stanno già andando a ruba. Nelle ultime ore come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

Pare infatti che la Mango abbia conquistato anche Gianni Morandi. Proprio il cantante si è mostrato sui social mentre ascolta la canzone di Angelina “Ci Pensiamo Domani”, che è una delle hit estive più amate di quest’anno. Ma non solo. L’amato artista infatti, commentando il brano dell’ex allieva di Amici, afferma: “Carina questa”.

In questi giorni nel mentre Angelina Mango ha rilasciato una lunga intervista e nel corso della chiacchierata ha rivelato in che modo ha deciso di prendere parte ai provini di Amici. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Sentivo che era importante uscire dal mio gruppo e dalla mia quotidianità, volevo farmi ascoltare da tante persone. Stavo iniziando a costruire, volevo di più. È stata una scelta personale, volevo creare una cosa mia, anche se avevo paura. Tutte queste riflessioni mi hanno portato a fare il provino. Mia mamma preoccupata? All’inizio sì, perché sono molto abitudinaria, aggrappata alle mie cose, facevo fatica a uscire dalla mia comfort zone. Da madre si è preoccupata, ma mi ha anche detto: ‘Prova’. All’inizio non credeva nella mia riuscita, i presupposti avevano abbassato le aspettative. Ma è bastato poco per trovarsi in sintonia, ti legge dentro. La sua fiducia e la sua attenzione hanno dato valore a quello che stavo facendo. Ho capito che potevo farcela”.