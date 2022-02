Standing ovation per l’esibizione di Gianni Morandi e Jovanotti

Questa sera dal palco dell’Ariston va in onda una nuova puntata del Festival di Sanremo 2022. La serata è dedicata alle cover anni ’70, ’80 e ’90. Già molti gli artisti che si sono esibiti, da soli o con guest star portate nel teatro per l’occasione. Tra questi anche Gianni Morandi. Invece di cantare il nuovo brano “Apri tutte le porte“, la sua performance è ruotata intorno a un medley di alcuni suoi pezzi celebri mischiati con quelli di Jovanotti.

Ebbene sì. A poche ore di distanza dall’inizio della kermesse, in data 4 febbraio 2022, è stata data la notizia secondo la quale il rapper avrebbe fatto la sua apparizione insieme al suo amico sul palco. Qui sotto, infatti, possiamo vedere il video della loro esibizione. Il pubblico è andato letteralmente in visibilio. Alla fine gli spettatori, dopo aver ballato ed essersi scatenati dalle loro poltrone, si sono alzati in piedi ad applaudire.

Attenti a quei due.

I super ospiti di stasera sono Gianni Morandi e Jovanotti#Sanremo2022 pic.twitter.com/VZfITu5sqq — Cinguetterai 🎶💐 (@Cinguetterai) February 4, 2022

Dopo Gianni Morandi e Jovanotti si devono esibire ancora tantissimi Big. In tutto saranno 25 i concorrenti che si contenderanno il podio della quarta serata del Festival di Sanremo 2022. Staremo a vedere come si posizioneranno in classifica. Ricordiamo, infatti, che a votare saranno il pubblico da casa tramite televoto, la sala stampa e la giuria demoscopica.

Prepariamoci, inoltre, a vedere la classifica generale con i risultati di tutte le puntate fino ad oggi. Domani, poi, la finalissima in cui verrà proclamato il vincitore e non solo. Tanti i premi che verranno assegnati. Continuate a seguirci per molte altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.