L’esibizione di Emma e Francesca Michielin

Siamo nel pieno della quarta serata del Festival di Sanremo 2022. Stasera i 25 Big proporranno le loro Cover di alcune delle canzoni più belle degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90. A salire sul palco è stata naturalmente anche Emma, che per l’occasione ha duettato insieme a Francesca Michielin, che come ben sappiamo in queste sere ha diretto l’orchestra proprio per la Marrone.

Le due cantanti, come è noto da giorni, hanno scelto di proporre l’iconica Baby One More Time, una delle hit più famose di Britney Spears! Da tempo sia il pubblico che gli utenti sui social attendevano con ansia questo momento, e le aspettative non sono state deluse.

L’esibizione di Emma e di Francesca Michielin ha infatti letteralmente infiammato i social. I molti inoltre hanno commentato con entusiasmo la performance. Ecco un estratto di quello che è accaduto sul palco dell’Ariston.

Nel mentre domani sera la Marrone tornerà a esibirsi con la sua Ogni Volta È Così, che è stata acclamata dalla stampa e anche dal pubblico. Che sia l’ex volto di Amici di Maria De Filippi a vincere il Festival di Sanremo 2022? Non resta che attendere per scoprirlo.

