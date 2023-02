Gianni Morandi risponde all’invito di Fedez a legalizzare la cannabis: “La devo provare”

Sanremo

Debora Parigi | 11 Febbraio 2023

Sanremo 2023

La risposta di Gianni Morandi alla proposta di Fedez di legalizzare la Cannabis

Ha fatto molto discutere una frase che Fedez ieri sera ha detto sul palco dell’Ariston mentre duettava con gli Articolo 31. E questa mattina, durante la conferenza stampa della Finale di Sanremo 2023 se ne è parlato. Tra le varie risposte, è arrivata anche quella di Gianni Morandi. Ma cosa è successo?

Per la serata cover gli Articoli 31 si sono esibiti in un medley dei loro grandi successi. E si sono fatti accompagnare nella performance da Fedez. Per chi conosce bene gli Articolo 31 sa che molti dei loro brani famosi hanno come protagonista la cannabis. E quindi proprio ieri il marito di Chiara Ferragni ha chiuso l’esibizione urlando di legalizzare la cannabis.

Come detto, anche questa frase è stata oggetto di domande oggi in conferenza stampa (oltre a quelle sul freesrtyle di mercoledì). E a questa richiesta avanzata dal rapper ha voluto rispondere anche Gianni Morandi. Con la sua estrema ironia con cui riesce sempre a smorzare le polemiche, il cantante e co-conduttore di Amadeus ha spiazzato tutti e ha anche molto divertito.

“Io, porca miseria, ‘sta cannabis non l’ho mai provata. La devo provare. Davanti a casa mia c’è una grandissima coltivazione di canapa, sento un profumo… Chi la vuole usare la usa, si trova facilmente. Io ce l’ho davanti a casa”.

Durante la conferenza stampa al direttore Coletta i giornaliati hanno chiesto più volte della performance di Fedez fatta durante la seconda serata del Festival. Lui, tra le altre cose, ha dichiarato: “Io comunque mi dissocio da quanto fatto da Fedez, specie del momento in cui ha stracciato la foto di un nostro viceministro”. E ha anche aggiunto infine: “La diretta resta imprevedibile, e io non posso rispondere di ciò che fa un artista sul palco di Sanremo”.