Vincenzo Chianese | 11 Febbraio 2023

Marco Mengoni scoppia in lacrime in conferenza stampa a Sanremo: il cantante non riesce a trattenere l’emozione.

La commozione di Marco Mengoni

Uno dei favoriti alla vittoria del Festival di Sanremo 2023 è senza dubbio Marco Mengoni. Come sappiamo sul palco dell’Ariston il cantante ha presentato il nuovo brano, Due Vite, che anticipa il terzo e ultimo capito della trilogia di Materia, in uscita nei prossimi mesi. Nel mentre l’ex vincitore di X Factor ha conquistato non solo il web e il pubblico, ma anche la stampa e l’orchestra, posizionandosi per ben 4 sere di fila al primo posto della classifica generale. Mengoni dunque sembrerebbe essere il vincitore preannunciato di questa edizione della kermesse musicale, e stasera dunque scopriremo cosa accadrà nel corso della finale. Poco fa intanto, in conferenza stampa con i giornalisti, Marco ha parlato di questa nuova esperienza a Sanremo, ma mentre stava parlando a un tratto è scoppiato in lacrime, non riuscendo a trattenere l’emozione. Queste le sue dichiarazioni:

“Com’è questo Sanremo rispetto a quello che ho vinto? Me lo sto vivendo tantissimo, vorrei mollare ancora di più le redini… Sono molto emotivo e questo è un mio problema, ma sono molto felice, questo è il sogno delle fate e non dei mostri. […] In questi anni ho vissuto alti e bassi e dolori. Adesso sono meno capace a tenere la mia emotività legata ma ho messo nel cassetto strumenti che mi serviranno per avere più coraggio sul palco”.

Ma non solo. Marco Mengoni ha infatti anche parlato dell’ipotetica vittoria a Sanremo 2023, e in merito ha dichiarato:

“La vittoria sarebbe molto bella, però io potrei tornare a casa oggi ed essere iperfelice di quel che è stato, a prescindere dal riconoscimento del premio o meno”.

Ma sarà davvero Marco Mengoni a vincere il Festival di Sanremo 2023? Non resta che attendere per scoprirlo.