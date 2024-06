Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri si sono lasciati: “È stata una bellissima storia”

Social | Spettacolo

19 Giugno 2024

Le Iene

Dopo settimane di rumor è arrivata l’ufficialità: la storia d’amore tra Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis si è definitivamente conclusa. A confermarlo è stata lei con una storia su Instagram.

Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri si sono lasciati

Non solo Chiara Ferragni e Fedez così come le ultime indiscrezioni sulla rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e la notizia su Gianni Sperti. Da giorni si parla anche della fine della storia d’amore tra Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis, due dei volti noti de Le Iene.

Dopo circa cinque anni di relazione e tanti rumor sul loro rapporto, ora arriva la certezza da parte di Veronica Ruggeri che su Instagram ha confermato le dicerie sul suo conto. Lei e Nicolò De Devitiis erano molto uniti e spesso su TikTok si divertivano a pubblicare dei simpatici video. Poi d’improvviso il nulla. Questo perché le loro strade si sono ufficialmente separate.

Come detto, con una storia su Instagram Veronica Ruggeri ha fatto sapere quanto in tanti sospettavano: “Ragazzi ciao. È vero, io e Nicolò ci siamo lasciati ormai da qualche settimana!”, ha detto la Ruggeri arrivando dritta al punto e senza girarci troppo intorno.

A proposito della storia con De Devitiis ha aggiunto: “È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento. Vi bacio”.

La storia Instagram di Veronica Ruggeri sulla rottura con Nicolò De Devitiis

Come mostrato dal messaggio c’è da precisare che Veronica Ruggeri non ha specificato i motivi che hanno portato a questa scelta. Piuttosto ha fatto sapere e confermato che si tratta di una scelta presa ormai da diverse settimane. Ecco dunque spiegato ai fan il perché non si vedevano più insieme e spesso si sono interrogati dei motivi.

Diversa invece la reazione da parte di Nicolò De Devitiis che su Instagram è rimasto in silenzio e ha pubblicato delle storie non di certo inerenti all’accaduto, ma concentrare su altro. Vedremo se anche lui deciderà di parlare esattamente come fatto dalla sua ex Veronica Ruggeri.