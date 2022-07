1 La battuta di Gianni Sperti su Gemma Galgani

Come abbiamo già raccontato nella giornata di ieri, Gianni Sperti si trova in vacanza a Il Cairo e ha raccontato la sua disavventura più recente, ovvero quella del bagaglio smarrito per diverso tempo:

Ora posso raccontarvi la mia disavventura. Sono arrivato il 28 giugno a Il Cairo ma senza il mio bagaglio. Non è arrivato. Da cinque giorni sono in giro senza niente. Tutti i giorni a scrivere mail e a telefonare ma nessuno sapeva dirmi dove fosse il mio bagaglio. Oggi mi sono imputato e sono andato in aeroporto. Ho aspettato quattro ore per avere un permesso per entrare nel deposito bagagli. Ho cercato e alla fine ce l’ho fatta. L’ho trovato! Posso finalmente iniziare più serenamente la mia vacanza.

In queste ore, invece, ha menzionato Gemma Galgani mentre si trovava al museo egizio. Per l’occasione ha anche fotografato il sarcofago di una mummia e ha scritto nelle sue Stories: “Ho appena finito di visitare il museo della civiltà egizia. Nel piano inferiore c’erano tantissime mummie ma non era consentito fotografarle. È stato impossibile non pensare a lei. Scusa Gemma Galgani“. La replica di quest’ultima è arrivata poco dopo:

La tua fortuna è che l’unica vera “mummia” può essere fotografata facendo anche meno strada.

Insomma, uno scambio di battute molto simpatico che ha divertito anche i fan e non ha offeso assolutamente nessuno. Ormai i due si conoscono da anni e c’è un qualche rapporto di complicità. Andiamo, però, adesso a rivedere alcune dichiarazioni che Gianni Sperti aveva rilasciato diverso tempo fa sul suo conto. Andiamo a riscoprire alcuni lati del carattere dell’opinionista che forse qualcuno si era perso. Continuate a leggere…