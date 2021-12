Isabella Ricci minacciata da Gianni Sperti?

Oggi pomeriggio ha avuto inizio una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo gli auguri di compleanno a Tina Cipollari è stato il momento di sentire come sta andando la frequentazione tra Isabella Ricci e il suo corteggiatore Fabio. Poco prima di cominciare, però, Gianni Sperti ha voluto precisare una questione. Ovvero ciò che riguarda un gesto che spesso fa al tecnico del suono, cioè passarsi una mano davanti alla gola come per dire “taglia”. Ecco le sue parole:

Allora, c’è Davide lì su. Che è quello che si occupa dell’audio, no? Io da vent’anni chiedo a Davide, lo sa, quando tossisco di togliermi il microfono. E Davide lo sa che faccio un gesto che è questo. Ok. La fanpage di Isabella Ricci, non so da chi è gestita. Evidentemente da persone che hanno a che fare con persone poco raccomandabili. Anche perché hanno attribuito a questo gesto come se io avessi detto a Isabella… Giuro. Hanno messo il video. Volevo dire a tutti quelli che hanno creduto sotto, commentando anche negativamente, che non sono quel tipo di persona. Che sono una brava persone e che vengo da un buon tipo di famiglia. E non direi mai a nessuno una cosa così.

Dopo il discorso di Gianni Sperti, quindi, Isabella Ricci ha ribadito, come spesse volte già accaduto in passato, che lei non ha niente a che fare con la gestione di queste fanpage. Non sa nemmeno chi ci sia dietro e lo ha ringraziato di averglielo detto. Fabio, poi, è intervenuto asserendo che lo avevano già visto: “Devo dire che Isabella non ha fatto il minimo commento su quella cosa“. Come a dire che nemmeno lei ci aveva creduto per un secondo.

Per recuperare il momento potete andare sul sito di WittyTV. Continuate a seguirci per molte altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.