Vincenzo Chianese | 9 Agosto 2023

Uomini e donne

Ecco cosa rivela Gianni Sperti a Novella2000

Sono anni che Gianni Sperti è uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. Insieme a Tina Cipollari, l’opinionista è da sempre uno dei volti storici del dating show, e senza dubbio con i suoi modi diretti ha saputo conquistare il pubblico. In queste settimane intanto si sta a lungo parlando del ritorno di Gianni e Tina all’interno del programma, e non sono mancate diverse voci di corridoio. Stando alle malelingue del web, la Cipollari potrebbe non tornare a ricoprire il suo ruolo. Quest’ultima così, solo pochi giorni fa, ha rotto per la prima volta il silenzio, facendo un duro sfogo e smentendo i pettegolezzi. Adesso però a parlare del suo futuro incerto a Uomini e Donne è stato anche lo stesso Sperti.

Raggiunto da Armando Sanchez, l’ex ballerino ha rilasciato una lunga intervista al nuovo numero del settimanale di Novella2000, che potete trovare in edicola. A quel punto Gianni Sperti ha parlato dei cambiamenti che potrebbe subire la trasmissione e della possibilità di non venire riconfermato per la prossima edizione di Uomini e Donne. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Io sono rimasto all’ultima puntata, quando Tina ha chiesto sfacciatamente a Maria De Filippi se fossimo riconfermati. Questo ha dato un barlume di speranza, ma se le cose siano cambiate in questi giorni non posso saperlo. Se mi dispiacerebbe lasciare la trasmissione? Ovviamente, sono anni che ne faccio parte e sono molto legato sia Maria De Filippi, una delle donne più speciali che abbia mai incontrato nella mia vita, che a tutto lo staff. Però non mi sorprenderebbe se le cose andassero male. Una personalità molto importante del mondo della tv mi disse: ‘Gianni ricordati sempre che siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile’. Per cui bisogna accettare tutto ciò che il destino ci riserva. Sono una persona matura e coerente. Per il momento mi godo il presente, poi chissà”.

Ma non solo. Gianni Sperti, che al momento si trova in Vietnam per un viaggio spirituale, ha anche rivelato cosa gli piacerebbe fare qualora non dovesse tornare a Uomini e Donne. Ecco cosa ha affermato l’opinionista:

“Di certo resterei sempre nello staff di Maria De Filippi, perché devo tanto a lei. Quello che manca in tv è una trasmissione che parli solo di cose belle. Oggi la gente è stressata, lavora molto, è stanca dei guai, ha bisogno di sorridere. Ma nello stesso momento di ascoltare parole positive per andare avanti e credere in se stessa. Mi permetto di dire che proporre trasmissioni che trattano sempre di argomenti negativi non faccia bene alla popolazione, anzi va a fomentare ancora di più il malessere interiore. Questa, ovviamente, resta solo la mia opinione che però credo sia condivisa da tante persone”.