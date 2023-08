NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Agosto 2023

Le parole di Alex Belli

Tra poche settimane Alex Belli tornerà ufficialmente in tv. Come sappiamo infatti l’attore sarà nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, in partenza su Rai 1 il prossimo 22 settembre. In queste ore così Fabrizio Maria Barbuto ha raggiunto Alex, che ha così parlato a Novella2000 di questa nuova esperienza. In merito Belli ha dichiarato:

“Ci sarà da divertirsi! Tra i tanti personaggi che mi piacerebbe imitare spiccano Tiziano Ferro, Mario Biondi e Antonello Venditti. Ogni cinque minuti il mio coach di canto mi manda degli input che trovo molto interessanti”.

Ma non solo. Alex Belli infatti ha anche rivelato cosa farà Delia Duran mentre lui sarà impegnato con Tale e Quale Show e se la modella teme l’avvicinamento tra l’attore e qualche altra concorrente:

“Non sta mai ferma, ha sempre qualcosa da fare, peraltro si occupa della parte aziendale della nostra società di produzione. Non ha progetti televisivi all’orizzonte, tuttavia dubito che starà con le mani in mano. Benché ancora non lo sappia, sono certo che qualcosa stia già bollendo in pentola per lei. Se Delia è gelosa di un’eventuale “chimica artistica” che potrebbe crearsi tra me e le colleghe di Tale e Quale? La nostra relazione è immune da sentimenti così bassi. Oltre alle prove della vita abbiamo superato Temptation Island, Grande Fratello Vip, ecc… Il rapporto è più che collaudato”.

Alex Belli inoltre è anche tornato a parlare del desiderio di paternità. In passato infatti l’attore aveva dichiarato che entro il 2023 avrebbe voluto avere un figlio. In merito così Alex ha affermato;

“Purtroppo è una di quelle cose che puoi progettare quanto vuoi, ma l’ultima parola spetta alla vita, che decide se venire incontro o meno alle tue ambizioni. Forse non è ancora il momento, nonostante da parte mia e di Delia ci sia tutta la buona volontà. Credo nell’idea di un disegno divino e qualunque cosa esso preveda per me la rispetto”.