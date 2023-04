“A mio figlio piace”: Arisa in dolce attesa? La criptica storia della cantante (FOTO)

NEWS

Andrea Sanna | 30 Aprile 2023

Gravidanza in vista per Arisa?

Continua il Serale di Amici 22, che vede protagonisti allievi e cantanti della scuola più famosa d’Italia. Ad attirare l’attenzione del pubblico sono però anche le prove dei professori, alquanto competitivi. Arisa, per esempio, quest’anno la vediamo accanto a Raimondo Todaro, mentre gli altri due schieramenti vedono la maestra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, poi Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Sui social in questi giorni proprio Arisa ha attirato l’attenzione del pubblico, pubblicando una storia Instagram. Mentre riguardava una sua esibizione, ha mostrato la sua pancia: “A mio figlio piace Arisa” con l’emoji di un cuore blu e un leoncino.

Cosa avrà voluto dire con questa foto Arisa? Qualcuno con malizia ha pensato potesse esserci un messaggio dietro, anziché una semplice battuta da parte di Arisa, il tutto a seguito di un pasto godurioso e niente più. Quindi potrebbe trattarsi di un semplice rigonfiamento e niente più. È più probabile quindi si tratti di questo e non di una gravidanza, anche se il web mormora a riguardo.

La storia Instagram di Arisa

A seguire ha anche parlato dei suoi allievi di Amici. Arisa ha parlato di Wax e di Federica. Se il primo si trova ancora nella scuola, la seconda ha dovuto abbandonare la scuola poche settimane fa:

“Quando è arrivata aveva solo un grande cuore ma non aveva tecnica. Si è impegnata al cento per cento, non ha mai ricevuto un provvedimento disciplinare. È stata un’allieva modello, una veramente forte, ed è riuscita a competere con Angelina, per esempio, che pur essendo principiante parte da un livello completamente diverso”, ha detto la cantante come raccolto da Radio 105.

Su Wax, infine, Arisa ha detto: “Rispetto a Federica è più determinato, tira fuori tutto quello che ha per farsi avanti. In realtà è umile … non per niente quando è venuto Dardust, il produttore ha scelto Wax e Federica: sono due ragazzi d’oro! Sono stata molto fortunata questa stagione”