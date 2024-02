“C’è poca passione, lui la evita”: Mirko spiega perché non ha baciato Perla in diretta

NEWS

Andrea Sanna | 19 Febbraio 2024

Grande Fratello

Serata di grandi emozioni per Mirko Brunetti e Perla Vatiero al GF. I due si sono ritrovati, ma lui per un preciso motivo ha preferito non lasciarsi andare troppo ai baci, riservandone uno soltanto. Ma come mai? A svelarlo è stato proprio l’ex gieffino che, nonostante tutto, ha suscitato alcune perplessità tra degli utenti e delle critiche

Mirko Brunetti, perché non ha baciato Perla

La puntata di questa sera del Grande Fratello ha visto tra gli argomenti l’ultimo capitolo di Mirko Brunetti e Perla Vatiero. L’ex gieffino e l’attuale concorrente dopo alcuni giorni insieme, hanno riscoperto di nuovo il loro amore e stasera durante un confronto c’è stato finalmente l’atteso bacio e le fatidiche parole che hanno suggellato il loro rapporto.

Sia Mirko Brunetti che Perla Vatiero hanno confidato i loro sentimenti e hanno avuto modo di rivedersi ancora una volta. Una situazione che però non sembra aver convinto a pieno Giampiero Mughini, che qualche perplessità l’ha confidata. Ma i tempi cambiano e Mirko e Perla si sono ritrovati.

C’è stato un lungo abbraccio tra loro questa sera in passerella, ma anche un bacio che ha emozionato i fan dei Perletti. Nonostante ciò però Mirko ha fatto presente di non essersi voluto lasciare troppo ai baci per un motivo ben preciso, che lui stesso ha spiegato. Ecco le parole di Mirko Brunetti:

“Io ho cercato di tutelare tutto questo. Siamo mesi sotto l’occhio delle telecamere e ho fatto le cose piano piano. Adesso la potrei anche baciare per fare contento, come dice qualcuno, il pubblico. Non lo faccio ma semplicemente perché me lo voglio godere quando uscirà con calma senza le telecamere perché vale tanto”.

Quindi così facendo Mirko Brunetti ha fatto sapere che anche un gesto intimo e speciale come il bacio non vuole darlo troppo in pasto alle telecamere, ma preferisce viverlo insieme a Perla Vatiero lontano dai riflettori. Una scelta che però ha trovato d’accordo i suoi fan, ma ha suscitato anche delle critiche da parte di alcuni utenti, che hanno manifestato perplessità. C’è chi ritiene ci sia stata poca passione nel loro ritrovarsi.

Solo il tempo ci dirà come andrà avanti il rapporto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero.