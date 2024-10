Non sono riusciti a trattenersi Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato durante un ballo. La regia è stata costretta a togliere l’audio dalla Casa per qualche istante.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non si trattengono

Ieri sera il Grande Fratello ha organizzato un aperitivo per i concorrenti. Un momento di relax e spensieratezza dove non sono mancati canti e balli. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato su tutti sono sembrati particolarmente coinvolti, sotto agli occhi dei loro compagni e del pubblico a casa. Per tutto il tempo i due come due calamite non si sono mai schiodati l’una dall’altro e hanno ballato molto insieme.

Inizialmente Shaila Gatta ha invitato Lorenzo Spolverato a essere lui a guidarla nel ballo e di conseguenza avere la padronanza richiesta. C’è da dire che i due fin da subito si sono provocati a vicenda, tanto che si avvertono dei momenti in cui c’è parecchia tensione tra loro.

Tra una battutina e un’altra i due hanno continuato il loro ballo, stuzzicandosi di tanto in tanto con delle frasi pungenti. Peraltro Lorenzo Spolverato si è lasciato andare anche a parole importanti: “Ad oggi non c’è niente che non mi piace di te”. Shaila Gatta ha poi origliato qualcosa all’orecchio del suo partner, che ha continuato ad accarezzarla.

Ma ballare senza necessariamente sembrare due attori porno che stanno per preparare la scena madre?#grandefratello pic.twitter.com/18S2IsUFIU — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) October 30, 2024

La regia censura la coppia

In un altro video, i due presi dalla passione si sono appartati in un angolino. Molto vicini, Lorenzo Spolverato ha chiesto a Shaila Gatta: “Shaila…tirala su, ehi…tirala su”, ma lei ha detto di no. Dopo queste parole la regia ha tolto per un attimo l’audio con la Casa del GF e allontanato la telecamera.

A distanza di pochi secondi ha poi ripreso il bacio tra i due. Successivamente lui le ha aggiunto che fa la “birichina”, per poi distaccarsi.

Hanno dovuto censurare perchè stavano andando oltre con le parole…. pensa a che livello.#grandefratello pic.twitter.com/JREJtROOJe — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) October 30, 2024

Le scene ovviamente sono diventate virali sul web tra i fan e non della coppia. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano a far discutere tra chi vede in loro amore vero e chi, invece, sostiene sia tutto a favore di telecamere. Anche in Casa alcuni inquilini sono sembrati piuttosto critici ieri sera nel vedere queste scene!