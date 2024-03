Spettacolo

Vincenzo Chianese | 17 Marzo 2024

Grande Fratello

Paolo Masella pensa già alla popolarità post Grande Fratello e menziona ospitate in tv e serate in discoteca

Le parole di Paolo Masella

Ormai ci siamo. Tra una settimana il Grande Fratello volgerà finalmente al termine e gli inquilini lasceranno la casa, tornando così alle loro vite di sempre. Non tutti però arriveranno ovviamente in finale e nel corso delle prossime due puntate non mancheranno diverse eliminazioni. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Paolo Masella. Come sappiamo, da ormai diversi mesi il macellaio ha dato il via alla sua relazione con Letizia Petris e sembrerebbe che i due siano pronti a iniziare la loro vita insieme una volta usciti dalla casa.

I fan della coppia ovviamente continuano a fare il tifo per loro e in molti si chiedono già cosa accadrà. Nel frattempo però sembrerebbe che il gieffino abbia già le idee chiare sul suo futuro. In queste ore infatti Paolo Masella ha parlato della popolarità post Grande Fratello, spiegando alla stessa Letizia e a Beatrice Luzzi ciò che secondo lui accadrà una volta che il programma sarà giunto al termine. Queste le sue dichiarazioni, che ovviamente non sono passate inosservate:

“Se ci chiameranno da Verissimo, ci chiameranno in coppia. Poi le serate io andrò a farmi le mie e le andrà a farsi le sue. Poi capiterà anche che le faremo insieme”.

MA IL MACELLAIO CONVINTO CHE FUORI ANDRÀ A FARE SERATE??? NON HANNO CAPITO CHE TORNERANNO NEL DIMENTICATOIO MI PISCIO ADDOSSO 😭😭😭😭#grandefratellopic.twitter.com/UzgvmyvrJf — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) March 16, 2024

Pare dunque che Paolo Masella sia già concentrato sul futuro e di certo in molti attendono di capire cosa accadrà con Letizia Petris nelle prossime settimane. Attualmente intanto la coppia non ha ancora raggiunto la finale e di conseguenza i giochi sono ancora del tutto aperti. A oggi infatti solo Beatrice Luzzi e Rosy Chin possono considerarsi salve, mentre tutti gli altri concorrenti dovranno ancora scontrarsi tra loro per guadagnarsi l’accesso all’ultima puntata.