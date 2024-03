Fiordaliso dedica una canzone a Beatrice durante un concerto (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Marzo 2024

Grande Fratello

Durante un suo concerto, che ha tenuto ieri sera, Fiordaliso ha voluto dedicare una canzone e alcune parole alla sua cara amica Beatrice Luzzi.

La dedica di Fiordaliso a Beatrice

Sappiamo bene che, nonostante gli alti e bassi vissuti dentro la casa del Grande Fratello, tra Beatrice Luzzi e Fiordaliso c’è una bella amicizia. La cantante è anche ritornata in casa, dopo il suo abbandono, perché aveva visto quanto tutti erano rimasti male del suo addio al reality.

In particolare si era fermata a parlare con l’attrice, alla quale aveva sussurrato di essere forte. Ieri sera Fiordaliso è tornata a menzionare la Luzzi dedicandole una sua canzone nel corso di un concerto, per poi lasciarsi andare a un bel discorso in suo favore:

“Questa la dedico alla mia amica rossa, alla mia amica Bea. Lei è quella che vedi, una donna che dice sempre quello che pensa. Lei è intelligente, ma lo sono tutti. Ci sono alcuni ragazzi che forse non riescono a far capire ciò che sono davanti alle telecamere, ma vi assicuro che li amo tutti.

Molti dicono che non è vero perché mi accusano di tenere un piede in due scarpe. Ma se uno ha due figli e uno è più simpatico dell’altro li ami entrambi allo stesso modo, no? Questo vorrei farvi capire”.

Fiordaliso, quindi, non solo ha elogiato Beatrice Luzzi ma ha anche difeso tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello. La cantante ha affermato di amarli tutti allo stesso modo, un po’ come si fa con dei figli.

In una recente intervista, infatti, ha rivelato di pensare che Beatrice si meriti di vincere il reality. “Però mi spiace non arrivino anche gli altri“, ha dichiarato lei stessa portando l’esempio di Anita. Secondo l’artista, infatti, in molti “non le perdonano il fatto di essere bella e giovane“.

Non ci resta che attendere di scoprire chi vincerà questa edizione del Grande Fratello.