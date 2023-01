NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Gennaio 2023

Festival di Sanremo

Nel corso della conferenza stampa di The Voice Senior, Gigi D’Alessio rivela i consigli che ha dato a LDA per Sanremo.

I consigli di Gigi D’Alessio per LDA

Tra poche settimane partirà ufficialmente il Festival di Sanremo 2023 e in gara tra i Big quest’anno come sappiamo c’è anche LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio per la prima volta salirà sul palco dell’Ariston, dove presenterà il brano inedito Se Poi Domani, che anticipa il nuovo album. Tanta è l’attesa del pubblico di scoprire come ci stupirà stavolta l’ex protagonista di Amici 21 e senza dubbio le aspettative non verranno deluse. In queste ore nel mentre a parlare è stato proprio Gigi, che nel corso della conferenza stampa di The Voice Senior ha rivelato i consigli che ha dato a suo figlio Luca in occasione del suo debutto a Sanremo. Queste le dichiarazioni del cantautore partenopeo, riportate da Cinguetterai:

“Gli ho detto ‘mi raccomando, non fare cavolate e stai sereno’. Lui mi continua a dire che sta in un cast stellare e forse non meritava di stare lì.

Se sei lì evidentemente la canzone è piaciuta”.

In attesa di partecipare a Sanremo, qualche settimana fa proprio LDA è stato accusato di essere stato raccomandato, e di essere stato scelto per partecipare tra i Big del Festival perché figlio di Gigi D’Alessio. A quel punto il giovane artista ha deciso di replicare alle critiche del web, e sbottando ha affermato:

“Sono ufficialmente a Sanremo. C’è gente che giustamente già ha iniziato a parlare. Mi sembra di rivivere la stessa cosa in loop. Potete immaginare quello che stanno dicendo. Il problema lo sapete qual è? Che quando non riescono a criticare la musica che uno fa, devono per forza criticare altro, perché non sanno dove attaccarsi. Quindi questo è un consiglio che do anche a voi. Penso che ognuno di noi abbia un sogno, ma ci sarà sempre qualcuno invidioso. Fregatevene altamente di quello che dicono”.