Gigi D’Alessio paralizza il traffico di Roma e si esibisce al piano sulle strisce a Viva Rai 2 (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Gennaio 2024

Viva Rai 2

Questa mattina Fiorello ha avuto come ospite a Viva Rai 2 Gigi D’Alessio e il cantante si è esibito al pianoforte in mezzo alla strada davanti a un semaforo.

Gigi D’Alessio a Viva Rai 2

Oggi, 22 gennaio 2024, il pubblico a casa ha potuto gustarsi una nuova puntata di Viva Rai 2 con Fiorello. Il conduttore ha avuto come ospite Gigi D’Alessio, il quale si è prestato a prendere parte a diversi siparietti. Uno di questi, per esempio, ha riguardato una nuova parodia di Mare Fuori e l’introduzione del suo personaggio.

Successivamente, dopo aver dato prova delle sue doti recitative, ha anche fatto ciò che gli riesce meglio, ovvero cantare. Fiorello lo ha presentato mostrandolo in mezzo alla strada davanti a un pianoforte in attesa che il semaforo diventasse rosso: “Fatemi vedere fuori. Un applauso per Gigi che si trova sul set delle strisce pedonali. Faremo dell’incredibile perché porteremo per la prima volta la musica“.

Una volta che il colore del semaforo è cambiato gli addetti ai lavori lo hanno portato in mezzo alla strada e Gigi D’Alessio si è messo a cantare “Non dirgli mai“. Siamo sicuri che gli automobilisti abbiano molto apprezzato la performance di uno dei suoi brani più celebri. Ma non finisce qui in quanto l’artista è stato trascinato per la seconda volta davanti al semaforo cantando “Un nuovo bacio“.

La mattina si è conclusa poi con un omaggio a Lucio Battisti al quale hanno preso parte Gigi e Fiorello. Hanno aperto il medley con “Pensieri e Parole” per poi proseguire con “Con il nastro rosa“, “Il tempo di morire” e concludere con “Mare nero“. I due hanno coinvolto anche il pubblico lì presente davanti alle transenne.

Una puntata molto divertente che anche domani si preannuncia già piena di risate grazie al nuovo ospite: Alessandro Cattelan.