Alfonso Signorini viene tirato in ballo al GF albanese (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Gennaio 2024

Grande Fratello

Nel corso della puntata del Big Brother Albania (il nostro Grande Fratello per intenderci) il conduttore ha tirato in ballo Alfonso Signorini per riprendere uno dei concorrenti che parla troppo spesso in italiano. Il momento esilarante ha fatto il giro del web.

Al Grande Fratello albanese si parla di Signorini

Heidi Baci per chi se lo fosse perso è una nuova concorrente del Big Brother Albania, corrispondente al nostro Grande Fratello. L’ex gieffina si sta vivendo a pieno questa esperienza e ogni tanto le sfugge qualche parola in italiano. Ma non è la sola!

Anche ad altri concorrenti è capitato abbiano detto qualche frase nella nostra lingua. In particolar modo l’influencer Rike pare che più di una volta abbia dialogato in italiano. Per tale ragione in puntata è arrivato un richiamo da parte del conduttore del Grande Fratello albanese.

L’episodio si è verificato nel momento in cui Heidi Baci ha avuto da ridire sui comportamenti di Meriton , poco dopo, si è scusata per il suo albanese. Il presentatore Ledio Lico ha per prima cosa risposto alla concorrente per poi lanciare una stoccata a Rike (che a quanto pare parla un po’ troppo in italiano) e ha tirato in ballo persino Alfonso Signorini che, come noto, in Italia presenta il Grande Fratello:

“Heidi ogni volta che ti scusi per il tuo albanese e poi usi termini come ‘furbo’, mi viene voglia di entrare in casa direttamente dallo schermo della mia tv per dire a Rike di smetterla di parlare italiano. Siamo al Big Brother e non al Grande Fratello. Abbiamo capito tutti che sai parlare bene italiano Rike, la devi smettere. Anche perché dopo ci tocca invitare Alfonso e poi ho paura che a Rike piaccia più io che Signorini“.

#bbvipalheidiit "Penso che Meritoni sia un ragazzo un pò tendenzioso; Juli è un pò ironico però è schietto, ho lo stesso pensiero di Juli e l’ho detto mille volte. Meritoni non è schietto, scusami Ledion perché non so esprimermi bene, e pensa di essere sveglio, di essere… -> pic.twitter.com/3p56cOd4wW — Heidi Baci (@heidibaci97) January 21, 2024

L’osservazione fatta al presentatore durante l’intervento di Heidi Baci ha generato una risata generale e sorrisi da parte di tutti, in particolare della gieffina. Specie perché Ledio Lico ha preso in causa proprio Alfonso Signorini, in maniera simpatica e ironica. E chissà che proprio il presentatore del nostro Grande Fratello non possa ricambiare i suoi saluti agli amici del Big Brother Albania durante la puntata di domani!