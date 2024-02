Gigi D’Alessio riunisce i 5 figli per il compleanno: “Il mio patrimonio” (FOTO)

Social

Andrea Sanna | 25 Febbraio 2024

Gigi D'Alessio

Compleanno da incorniciare per Gigi D’Alessio ieri. Il cantautore napoletano ha riunito i suoi 5 figli per la festa e poco dopo è arrivata la dedica sui social: “Il mio patrimonio”. Chi sono i figli di D’Alessio e cosa fanno.

Il compleanno di Gigi D’Alessio

Ieri 24 febbraio Gigi D’Alessio ha festeggiato il suo compleanno. Ha spento 57 candeline il cantautore napoletano e per celebrare il traguardo raggiunto ha voluto farlo nel migliore dei modi. Ovvero insieme ai suoi meravigliosi 5 figli, che lui nel post pubblicato sui social ha definito il suo “patrimonio”.

Una dedica social speciale quella di Gigi D’Alessio, a corredo di una foto che li mostra tutti insieme intorno alla torta di compleanno. La famiglia allargata sembra essere davvero unita e andare d’amore e d’accordo. I sorrisi di questo scatto ne sono la prova tangibile.

Il post di Gigi D’Alessio

Ma chi sono i figli di Gigi D’Alessio? Li ricordate tutti? Il primo si chiama Claudio, classe 1986. Nella vita è imprenditore. Proprio lui ha reso il cantante nonno per la prima volta di tre splendide nipotine. Claudio è nato dall’amore di Gigi per la prima moglie Carmela Barbato.

Da questo matrimonio è venuta alla luce la secondogenita Ilaria. Lei è laureata in Scienze politiche ma non è molto avvezza a raccontarsi pubblicamente. Di lei non si conosce tantissimo. Sempre con Carmela Barbato, Gigi D’Alessio ha avuto un terzo figlio: Luca D’Alessio. Il cantante, nato nel 2003, l’abbiamo ben conosciuto durante l’edizione 2021/2022 di Amici di Maria De Filippi.

A seguito del divorzio dalla Barbato, D’Alessio ha avuto una storia molto importante insieme ad Anna Tatangelo. Dalla loro storia d’amore è nato Andrea il 31 marzo 2010. Successivamente chiusa la storia con la cantante, Gigi ha ritrovato il sorriso accanto a Denise Esposito, 26 anni più giovane. Insieme il 24 gennaio 2022 sono diventati genitori del piccolo Francesco. Per lei si è trattato del primo figlio.

Tra l’altro proprio il mese scorso Gigi D’Alessio e la sua attuale fidanzata Denise hanno dato notizia della gravidanza di lei, già di 4 mesi. Si tratta quindi del sesto figlio per lui e del secondo per lei. Novella2000.it e Novella 2000 oltre a rinnovare le congratulazioni per questo lieto evento, fa i migliori auguri a Gigi per il suo compleanno!