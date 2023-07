NEWS

Debora Parigi | 18 Luglio 2023

Arresto alle Isole Caymano per Gigi Hadid avvenuto lo scorso weekend. La modella è stata fermata per possesso di marijuana

L’arresto e il processo a Gigi Hadid alle Isole Cayman

Arriva dal sito statunitense TMZ la notizia che Gigi Hadid è stata arrestata dopo essere atterrata alle Isole Cayman con un volo proveniente dagli Stati Uniti. Il motivo dell’arresto è il possesso di marijuana e di accessori per fumare l’erba.

Il tabloid ha spiegato che la modella è atterrata alle Cayman con un jet privato all’aeroporto internazionale Owen Roberts il 10 luglio e si è diretta ai controlli doganali di routine. Come da prassi, gli agenti della dogana e del controllo di frontiera hanno passato le sue borse attraverso uno scanner. Poi le hanno perquisite a mano e hanno trovato una piccola quantità di erba e utensili per fumare.

Sebbene sia stato stabilito che la ganja in suo possesso fosse solo per uso personale (vista anche la piccola quantità), Gigi Hadid e la sua compagna di viaggio, l’amica Leah McCarthy, sono state arrestate con l’accusa di importazione di marijuana e importazione di utensili per fumare la cannabis.

A questo punto, si legge, la modella ha subito un processo presso il centro di detenzione delle Isole Cayman reali. Qui ha ottenuto la libertà su cauzione ed è stata successivamente rilasciata in attesa del procedimento giudiziario del suo caso. Multata per 1.000 dollari, sempre secondo quanto si legge sul portale, non ci sarebbe al momento alcuna condanna ai suoi danni.

Intanto, come riporta il Daily Mail, il rappresentante della modella ha poi parlato con i giornalisti. E ha affermato: “Gigi viaggiava con marijuana acquistata legalmente a New York con una licenza medica. È legale per uso medico anche a Grand Cayman dal 2017. La sua fedina penale rimane pulita e si è goduta il resto del suo tempo sull’isola”.

Attendiamo quindi sviluppi sulla vicenda sperando che si sia tutto risolto per il meglio.