1 La rivelazione di Donnarumma

Gigio Donnarumma ancora non crede all’impresa fatta da lui e dai suoi compagni di Nazionale e tantomeno di essere stato premiato come il migliore di Euro2020. Per lui si tratta del primo trofeo così importante, così come per tanti suoi colleghi che ora assaporano una vittoria meritata e sudata. Nel corso della Finale Italia-Inghilterra, Gigio è stato più volte decisivo ed è stato fondamentale non solo durante tutto il percorso, ma anche ai rigori che ci hanno portato a sollevare al cielo un trofeo che mancava in Italia da 53 anni.

Ma Gigio Donnarumma non ha realizzato subito di aver fatto un miracolo su Saka nel penalty decisivo per loro e per noi. Tanto che, come vedete in questo video, il calciatore è rimasto interdetto e solo in un secondo momento ha capito di aver vinto la Coppa.

Di questo si è parlato ieri durante la diretta di Sky Sport 24. Gianluca Di Marzio, uno degli uomini mercato dell’emittente televisiva, ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con Gigio Donnarumma e chiedergli come mai non avesse avuto subito una reazione dopo la parata. Ecco come ha risposto lui:

“Diciamo che sul rigore non ho esultato perché non avevo capito. No, non avevo capito che avevamo vinto”, ha detto ridacchiando Gigio. E ancora: “Ero già a terra dopo il rigore di Jorginho, pensavo ormai fosse finita e invece…”. Anche Di Marzio gli ha fatto notare che pensava l’avesse fatto di proposito, invece Donnarumma ha confermato che in realtà non aveva realizzato: “Al rigore di Jorginho ho pensato non avremmo vinto, poi mi sono guardato intorno, anche perché con la Var controllano sempre che sia tutto regolare…”

ecco a voi video registrato da me medesima faccio servizio pubblico sperando che non mi sospendano l’account enjoy pic.twitter.com/uTWoAEmzk3 — giuliå 🏆 (@xobvlivion) July 12, 2021

