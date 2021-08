Brutto momento per il portiere del PSG e della Nazionale Italiana, Gigio Donnarumma. Grave lutto per lui: è morto il suo caro zio

Lutto per Gigio Donnarumma

Gigi Donnarumma

Campione d’Europa con la Nazionale Italiana, Gigio Donnarumma nel corso della finestra di mercato estiva si è trasferito, con non poche polemiche, al Paris Saint Germain. La sua avventura, però, non è iniziata nel migliore dei modi poiché purtroppo nelle scorse ore stato colpito da un grave lutto familiare.

Il portiere della Nazionale, infatti, ha detto addio al suo caro zio Ferdinando, a cui da quel che si evince dal post pubblicato nelle scorse ore, era davvero tanto affezionato. Davvero un duro colpo per Gigio Donnarumma e la sua famiglia, di cui siamo davvero molto dispiaciuti.

Per dire addio al suo caro ‘zio Ferdi’, così lo chiama lui, Gigio Donnarumma ha postato sul suo profilo Instagram un bellissimo scatto, insieme proprio a lui e a suo fratello Antonio. Nello scatto sono tutti e tre molto sorridenti e felici e pare che il signor Ferdinando avesse tanto a cuore i suoi due nipoti.

Ma leggiamo l’ultimo saluto di Gigio: «“Giggi’ semb numero 1″», ha scritto il numero 1 della Nazionale, ricordando le parole che gli diceva ogni volta in cui si incontravano. E ancora: «… sempre con me zio Ferdi. Ti renderò orgoglioso, lo prometto».

Foto tratta dal profilo Instagram di Gigio Donnarumma

I tifosi di Gigio Donnarumma si sono così uniti intorno alla dolorosa scomparsa di suo zio. Sono tanti i commenti che continuano ad arrivare sotto al post e tra questi anche quelli di alcuni colleghi o ex del mondo del calcio. Tra i tanti leggiamo per esempio Leandro Paredes e Gini Wijnaldum, suoi compagno di squadra al PSG; Ciro Immobile con il quale ha trionfato in Nazionale agli ultimi Europei di Calcio. E ancora Stefano Sorrentino e Pepe Reina.

Noi di Novella 2000 e Novella2000.it ci uniamo a Gigio e alla sua famiglia per la scomparsa del caro zio Ferdinando.