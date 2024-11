Ieri sera ad arrivare nella casa del Grande Fratello per fare una sorpresa a Helena Prestes è stata Dayane Mello. Poco prima di lasciare il programma però le due si sono salutate in portoghese, attirando l’attenzione del web. Andiamo a scoprire cosa si sono dette.

Cosa si sono dette Helena Prestes e Dayane Mello

Grandi emozioni ieri sera nella casa del Grande Fratello. A varcare la porta rossa è stata infatti Dayane Mello, ex protagonista della quinta edizione del format Vip. La modella ha così fatto una meravigliosa sorpresa a Helena Prestes che ha commosso i fan del reality show. Non tutti sanno che le due modelle da anni sono legate da una profonda amicizia e così Dayane ha deciso di tornare in casa per supportare e sostenere Helena. La Mello ha dunque speso bellissime parole per la Prestes, al punto da affermare:

“Mi sei stata vicina nel momento del mio lutto, ci siamo amate e odiate. Sei la sorella che Dio mi ha dato. Sono emozionata di essere qui. Sii forte. Sono fortunata ad averti. Avevo un sacco di cose da dirti. Dio mi ha dato un fratello, ma mi ha donato anche lei”.

La sorpresa ha naturalmente emozionato il pubblico, tuttavia al momento dei saluti è accaduto qualcosa di inaspettato che in queste ore sta facendo discutere. Quando gli autori hanno chiesto a Dayane Mello di lasciare la casa, Helena Prestes e la modella hanno iniziato a parlare in portoghese e il momento non è passato inosservato. Ma cosa si sono dette le due? Proprio la gieffina ha chiesto un consiglio alla sua amica su come comportarsi. A quel punto Dayane ha affermato: “Vai per la tua strada, non devi avere l’approvazione di nessuno”.

Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni e come proseguirà il percorso di Helena al Grande Fratello? Non resta che attendere per scoprirlo.