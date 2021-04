1 Gilles Rocca e le foto con Miriam

Ieri sera è andata in onda la dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi e nel corso dell’appuntamento Gilles Rocca ha discusso con Ilary Blasi. Il motivo? La prova del bacio in apnea. il naufrago ha rifiutato di fare la sfida, oltretutto in coppia con Francesca Lodo, per rispetto della sua fidanzata Miriam Galanti:

“Non la faccio Ilary. Perché non ho voglia di farla e la cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita. (…) Miriam è una donna intelligentissima e non è gelosa. Sono io che non ce la faccio. Mi spiace. Io se non ho un copione non so recitare e non sono un bravo attore”.

Questa rinuncia ha dunque portato sia Gilles Rocca che Francesca Lodo a non poter mangiare il piatto di pasta che li aspettava, il tutto ovviamente in caso di vincita della prova. Mentre si verificava tutto questo, però, alcuni utenti del web sono andati a sbirciare il profilo Instagram della Galanti e hanno visto qualcosa di strano (se così si può dire).

Alcuni fan del reality hanno fatto notare come le foto di Gilles Rocca sarebbero sparite dall’account della sua dolce metà. A portare alla luce il problema è Deianira Marzano. L’opinionista e influencer sul noto social ha postato uno screen con su scritto: “A quanto pare la fidanzata di Gilles Rocca ha tolto tutte le foto con lui e ha fatto proprio bene”, mostrando appunto l’assenza di scatti insieme.

La segnalazione di Deianira Marzano

Ma sarà davvero così? Pare, però, che le cose stiano diversamente. Andiamo dunque a scoprire quella che è la verità su questo “mistero” delle ultime ore, che coinvolge Miriam Galanti, fidanzata di Gilles Rocca…